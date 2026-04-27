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Eseguito un arresto per atti persecutori e violazione della misura cautelare a Catania, dove un uomo di 34 anni è stato fermato dopo aver aggredito fisicamente l’ex moglie. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, si inserisce in una sequenza di comportamenti violenti che sarebbero stati messi in atto dall’uomo, incapace di accettare la fine della relazione con la donna.

La dinamica dell’aggressione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una richiesta d’aiuto giunta alla Questura di Catania. Gli agenti sono intervenuti rapidamente nei pressi di un locale cittadino, dove la vittima aveva segnalato la presenza dell’ex marito, in evidente stato di ebbrezza e con un atteggiamento aggressivo.

L’episodio si è verificato mentre la donna si trovava in compagnia di alcuni amici all’interno di un locale di Catania. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe seguito l’ex moglie e, al termine della serata, l’avrebbe affrontata all’esterno del locale. In preda all’ira, l’avrebbe colpita con un pugno al volto per poi darsi alla fuga. La vittima, ancora sotto shock e in lacrime, è riuscita a fornire agli agenti una fotografia dell’aggressore, elemento che ha permesso di avviare immediatamente le ricerche nelle zone circostanti.

L’intervento della Polizia

Nel giro di pochi minuti, le pattuglie della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno individuato il sospettato, che si trovava ancora nei pressi del locale e in stato di ebbrezza. L’uomo, un cittadino colombiano di 34 anni, è stato fermato e sottoposto agli accertamenti di rito.

Un quadro di violenze pregresse

Dalle dichiarazioni della vittima è emerso che non si sarebbe trattato di un episodio isolato. In passato, l’ex marito avrebbe già messo in atto comportamenti violenti nei suoi confronti, tra cui spintoni, strattonamenti e minacce di morte anche con l’uso di un coltello. Per questi fatti, l’uomo era già stato denunciato e nei suoi confronti era stata disposta dall’Autorità Giudiziaria la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna.

L’arresto e le accuse

Al termine delle procedure di identificazione e verifica, il 34enne è stato arrestato con le accuse di atti persecutori e violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento. La Polizia ha sottolineato che, nonostante l’arresto, per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Il trasferimento in carcere

Sentito il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato condotto in carcere dagli agenti, dove resterà in attesa del giudizio di convalida davanti al Giudice.

IPA