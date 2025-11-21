Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Denunciato un episodio di violenza sessuale aggravata a Novara. I fatti sono accaduti all’alba di domenica 16 novembre nei pressi della stazione ferroviaria, dove una giovane donna è stata molestata da un uomo poi identificato dalla Polizia di Stato. L’uomo, un cittadino peruviano di 40 anni residente in città e già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, avrebbe approfittato dell’assenza di persone per agire indisturbato.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato intorno alle ore 6 di domenica 16 novembre. Una ragazza, in evidente stato di agitazione, ha chiamato il 112 per segnalare che un’amica era stata vittima di violenza sessuale mentre si stavano allontanando dalla stazione FS dopo essere scese da un treno proveniente da Milano. Le due giovani, ancora sotto shock, sono state raggiunte dalle pattuglie della Squadra Volante della Questura di Novara.

L’aggressione e la fuga dell’uomo

Secondo quanto riferito dalla testimone agli agenti, pochi minuti prima, mentre percorrevano via Manzoni, un uomo le aveva raggiunte alle spalle. Dopo aver afferrato alla schiena l’amica, l’aggressore l’aveva palpeggiata con forza nelle zone intime, compiendo un atto di molestia e violenza sessuale. La vittima è riuscita a divincolarsi solo grazie all’utilizzo dello spray al peperoncino che aveva con sé, colpendo l’uomo al volto e costringendolo ad allontanarsi in direzione della stazione.

Le indagini e l’identificazione

Gli agenti hanno immediatamente avviato le ricerche e, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza ferroviaria e comunale, sono riusciti a ricostruire i movimenti dell’uomo. Le telecamere lo hanno ripreso mentre seguiva le due giovani e successivamente mentre si allontanava strofinandosi il volto, gesto compatibile con l’effetto dello spray urticante. Nei pressi della stazione è stata individuata anche una Citroën C3, riconducibile al sospettato.

L’arresto e il riconoscimento

Dopo circa un’ora di ricerche, un uomo corrispondente alla descrizione fornita dalle ragazze è stato rintracciato sotto i portici di Piazza Garibaldi. Condotto in Questura, è stato riconosciuto dalle giovani come il presunto autore della violenza e identificato tramite rilievi fotodattiloscopici. Si tratta di un cittadino peruviano di 40 anni, residente a Novara, probabilmente in stato di ebbrezza al momento dei fatti e già gravato da precedenti specifici.

La denuncia e le misure adottate

La giovane donna ha formalizzato la denuncia presso gli uffici della Polizia di Stato. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe approfittato dell’assenza di persone nella zona, condizione che avrebbe ostacolato la possibilità di difesa della vittima. Il presunto aggressore è stato indagato per il reato di violenza sessuale aggravata e colpito dal Daspo Urbano, che gli vieta di avvicinarsi alla zona della Stazione FS di Novara.

