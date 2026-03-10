Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito a Catania un arresto per atti persecutori e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Un uomo di 56 anni è stato fermato dopo aver minacciato una coppia sotto casa. L’uomo, incapace di accettare la fine di una relazione extraconiugale, avrebbe perseguitato la donna e il marito, arrivando a tentare di investirli e a minacciarli con un bastone.

I fatti: la persecuzione dopo la fine della relazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Catania, dove gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura sono intervenuti a seguito di una richiesta d’aiuto da parte di una coppia terrorizzata.

L’uomo arrestato, 56 anni, non si sarebbe rassegnato alla conclusione della relazione sentimentale con una donna sposata. Da quel momento, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe iniziato a perseguitare sia la donna che il marito. Le azioni persecutorie sarebbero culminate quando l’uomo ha atteso la coppia sotto casa, li ha minacciati con un bastone e avrebbe persino tentato di investirli con la propria auto.

L’intervento della Polizia

La coppia, riuscita a sfuggire all’agguato, ha immediatamente contattato la Polizia. Dalla sala operativa della Questura di Catania è stato lanciato l’allarme e le Volanti sono giunte rapidamente sul posto. Gli agenti hanno trovato l’uomo ancora a bordo della sua auto, in possesso di un coltello a scatto e di una mazza lunga un metro, strumenti che avrebbe utilizzato per minacciare le vittime poco prima.

Le minacce e le molestie

Una volta rassicurata dagli agenti, la donna ha raccontato di aver interrotto da tempo il rapporto extraconiugale con l’uomo. Da allora, sarebbe stata oggetto di una vera e propria campagna di molestie: messaggi e chiamate insistenti, pedinamenti fino al luogo di lavoro e tentativi di riallacciare il dialogo. Il marito, invece, avrebbe ricevuto una serie di chiamate anonime, durante le quali l’indagato sosteneva di possedere foto intime della donna che avrebbe potuto diffondere.

Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle vittime, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico per il monitoraggio costante dei suoi spostamenti.

IPA