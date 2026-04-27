Donna subisce amputazione della gamba dopo l'aggressione del pitbull a Barano d'Ischia, spuntano i precedenti

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È stata necessaria l’amputazione della gamba sinistra per una donna ricoverata in ospedale, in codice rosso, dopo aver subito un’aggressione da parte del pitbull di cui è proprietaria insieme al proprio compagno a Barano d’Ischia, sull’isola di Ischia, in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, l’animale avrebbe già avuto comportamenti simili con i proprietari, prima dell’episodio del 27 aprile li avrebbe aggrediti e feriti.

Donna aggredita da pitbull, cosa è successo

Come riportato dal Corriere della Sera, la donna si sarebbe avvicinata al pitbull per portargli da mangiare.

Il compagno della vittima, anche lui proprietario, sarebbe stato assente perché ricoverato in ospedale.

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Secondo le prime ricostruzioni, il cane avrebbe improvvisamente assalito la donna con estrema violenza mordendola in più punti del corpo.

ANSA riporta che l’episodio si sarebbe verificato all’interno dell’abitazione o comunque nelle immediate pertinenze della casa dove il cane era custodito.

In particolare, le ferite riportate alla gamba sinistra avrebbero portato all’amputazione dell’arto.

La donna è ricoverata in codice rosso all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno.

L’intervento della polizia

Le grida della donna avrebbero attirato l’attenzione dei vicini che avrebbero subito attivato i soccorsi.

Gli agenti del Commissariato di polizia, giunti sul posto, sarebbero stati costretti ad abbattere il cane con colpi di pistola per lasciare la presa.

Solo dopo averlo colpito, infatti, sarebbe stato possibile prestare i primi soccorsi alla donna.

Sarebbero in corso ulteriori accertamenti per capire cosa ha portato il cane all’aggressione e ricostruire la dinamica dei fatti.

I precedenti

Secondo le prime indagini, non è la prima volta che il pitbull si rende protagonista di aggressioni violente.

In passato, avrebbe ferito i suoi proprietari ma anche altri cani accuditi dalle stesse persone.

Le parole dell’esperta

Napoli Today riporta le parole di Valentina Coppola, etologa e presidente di EARTH ODV.

In merita alla vicenda ha dichiarato: “Queste aggressioni avvengono a causa dell’assoluta ignoranza delle persone su come si educa e gestisce un cane, di qualsiasi razza esso sia. Lasciato a casa da solo sicuramente si è sentito investito della responsabilità di badare alla proprietà in assenza del suo punto di riferimento umano e si sarebbero dovute prendere adeguate precauzioni. La politica, nella sua miope insistenza a voler demonizzare categorie di cani invece di puntare sulla formazione obbligatoria dei proprietari, è colpevole nei confronti delle vittime, umane e animali”.