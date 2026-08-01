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È stata scongiurata una possibile tragedia nella mattinata di oggi a Monza, dove una donna è stata salvata dagli agenti della Polizia di Stato dopo essere stata avvistata in piedi sul cornicione di un grattacielo. L’intervento, avvenuto grazie alla segnalazione di un passante, è stato condotto con tempestività e sangue freddo dalle forze dell’ordine, supportate dalla Polizia Locale, dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario del 118.

La segnalazione e l’arrivo dei soccorsi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato alle 8.36 di questa mattina, quando la Sala Operativa della Questura di Monza e della Brianza ha ricevuto una chiamata da parte di un passante. L’uomo aveva notato una donna in piedi sul cornicione del tredicesimo piano di un grattacielo situato nel territorio comunale. La situazione, apparsa subito di estrema gravità, ha richiesto l’invio immediato degli equipaggi della Squadra Volante della Polizia di Stato, con il supporto della Polizia Locale di Monza. In parallelo, sono stati allertati anche i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, pronti a intervenire in caso di necessità.

Giunti rapidamente sul posto, gli agenti delle Volanti hanno raggiunto il tredicesimo piano del grattacielo, dove si trovava la donna in evidente stato di agitazione. Gli operatori hanno avviato un delicato intervento di avvicinamento, cercando di instaurare un dialogo con la persona per calmarla e guadagnare la sua fiducia. La situazione è rimasta tesa per diversi minuti, con la donna ancora esposta al rischio di caduta.

Il salvataggio e l’affidamento alle cure

Approfittando di un momento di distrazione della donna, gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti ad afferrarla e a metterla in sicurezza, evitando così conseguenze potenzialmente drammatiche. Una volta tratta in salvo, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario, che ha provveduto agli accertamenti e all’assistenza necessari per garantirle il supporto psicologico e medico del caso.

L’episodio di questa mattina dimostra ancora una volta l’importanza della collaborazione tra le diverse forze dell’ordine e i servizi di emergenza. La tempestività dell’intervento, resa possibile anche grazie alla segnalazione di un cittadino, ha permesso di evitare il peggio. Il coordinamento tra Polizia di Stato, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e personale sanitario si è rivelato fondamentale per la buona riuscita dell’operazione.

Il contesto e le reazioni

L’intervento ha avuto luogo in un grattacielo situato nel territorio comunale di Monza, una zona che, come molte altre realtà urbane, può essere teatro di episodi di disagio personale e sociale. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza di segnalare tempestivamente situazioni di pericolo, ribadendo il ruolo fondamentale della collaborazione tra cittadini e istituzioni per la prevenzione di eventi drammatici.

IPA