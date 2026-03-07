Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un uomo di 28 anni a Taranto per maltrattamenti in famiglia, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’arresto è avvenuto dopo che la Polizia è stata allertata dalla compagna della vittima, che ha chiesto aiuto per porre fine a una situazione di disagio e paura.

L’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della Squadra Volante è stato richiesto da una donna che ha denunciato di essere vittima di maltrattamenti da parte del proprio convivente.

Gli agenti sono giunti nell’abitazione dove hanno trovato la donna in evidente stato di shock e il suo compagno, un tarantino di 28 anni, in preda a una forte agitazione. L’uomo si muoveva in modo isterico per la casa, ostacolando ogni tentativo di dialogo tra la vittima e i poliziotti e impedendo alla donna di comunicare liberamente con loro.

Il tentativo di fuga e l’aggressione agli agenti

Nel corso dell’intervento, il 28enne, presumibilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha mantenuto un comportamento nervoso e aggressivo. Ha tentato di aggredire i poliziotti e, nei momenti di maggiore tensione, ha provato a fuggire dall’abitazione. Gli agenti sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo e a calmare l’uomo dopo alcuni minuti di tensione.

La testimonianza della vittima

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la donna ha raccontato agli agenti che negli ultimi mesi il compagno aveva assunto atteggiamenti sempre più aggressivi, collegati a un consumo crescente di sostanze stupefacenti. Nonostante la gravità dei fatti, la vittima non aveva mai denunciato prima la situazione alle Forze dell’Ordine, sperando in un cambiamento dell’uomo.

L’arresto e le conseguenze

Dopo aver raccolto le testimonianze e trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 28enne è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale locale di Taranto.

IPA