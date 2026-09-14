Donna tenta di rapire un bambino alla stazione Roma Termini, fermata dopo la tentata fuga

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alla stazione Termini di Roma una donna di 69 anni ha afferrato un bambino di 6 anni sulla banchina della metro, tentando di portarlo via alla madre, una cittadina bulgara. Fermata dalla Polmetro dopo ore di ricerche, è stata prima arrestata per oltraggio e resistenza, poi denunciata a piede libero per sequestro di persona. La donna sarebbe in cura per problemi psichiatrici.

Roma, paura alla stazione Termini

L’episodio si è verificato sabato 12 settembre, intorno alle 16, alla stazione Termini di Roma, dove una donna ha afferrato un bambino di sei anni sulla banchina della metropolitana nel tentativo di allontanarlo dalla madre.

La Polmetro è riuscita a fermare la 69enne intorno alle 20. Nella prima fase del fermo, la donna, in evidente stato confusionale, è finita in manette per oltraggio a pubblico ufficiale.

ANSA

Solo con gli approfondimenti successivi il quadro accusatorio è variato: è emerso infatti che la responsabile è sottoposta a cure psichiatriche. In seguito all’arresto, e dopo questi ulteriori accertamenti, la donna è stata solo denunciata a piede libero per sequestro di persona.

Il tentato rapimento del bambino

Secondo la ricostruzione, il piccolo si trovava sulla banchina insieme alla madre, una cittadina bulgara di 38 anni, in attesa del treno. In quel frangente la 69enne, di origine somala, si sarebbe avvicinata alle spalle afferrandolo improvvisamente.

Fortunatamente, la madre è riuscita a riprendersi il bambino in pochi istanti, dando l’allarme insieme ad altre persone presenti sulla banchina.

Di fronte all’arrivo degli agenti, la donna si sarebbe data alla fuga, bloccando persino le scale mobili della stazione per rallentare l’inseguimento, prima di essere raggiunta e fermata all’esterno dello scalo, nei pressi di via Marsala, dove avrebbe reagito con violenza contro i poliziotti.

La microcriminalità alla stazione Termini

Gli investigatori stanno ora verificando se la 69enne possa essere collegata a episodi analoghi avvenuti in passato nella stessa area. Lo scalo ferroviario della Capitale resta infatti al centro di numerosi episodi di cronaca.

Solo pochi giorni prima, un ventenne originario della Guinea è stato arrestato due volte in poche ore dalla Polmetro per aver perseguitato per un anno una dipendente delle biglietterie automatiche di Italo, violando il divieto di avvicinamento appena notificato.

Nella stessa area sono frequenti anche interventi per furti, rapine e controlli legati alla movida, mentre le forze dell’ordine segnalano un aumento delle verifiche su persone con fragilità psichiatriche che stazionano abitualmente nei pressi dei binari, spesso protagoniste di episodi di aggressività improvvisa verso viaggiatori e agenti.