Sono stati restituiti a un pensionato 3.250 euro smarriti in un supermercato di Riccione, grazie all’onestà di una cittadina e all’intervento dei Carabinieri. Il denaro, trovato da una donna di 60 anni, è stato riconsegnato al legittimo proprietario dopo una rapida indagine condotta dalle forze dell’ordine.

Il gesto di onestà che ha dato il via alla vicenda

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato a Riccione, dove una donna di 60 anni, residente nella cosiddetta Perla Verde, ha trovato all’interno di un supermercato una busta contenente 3.250 euro in contanti. Senza esitazione, la cittadina si è rivolta immediatamente ai Carabinieri per consegnare quanto rinvenuto, dando così prova di grande senso civico e rispetto per la legalità.

L’intervento dei Carabinieri e le indagini

Ricevuta la busta con il denaro, i Carabinieri di Riccione hanno avviato una serie di accertamenti per risalire al proprietario. Grazie all’intestazione dell’istituto bancario presente sulla busta, gli agenti hanno potuto effettuare verifiche tempestive e rigorose, riuscendo in breve tempo a identificare il legittimo titolare della somma: un pensionato di 89 anni, originario di Riccione ma residente in Lombardia.

La restituzione della somma e la gratitudine del proprietario

L’anziano, invitato in caserma, ha potuto recuperare l’intera cifra smarrita. Sorpreso e commosso per l’esito positivo della vicenda, il pensionato ha espresso profonda riconoscenza sia verso la donna che ha restituito la busta, sia nei confronti dei Carabinieri che, con professionalità e attenzione, sono riusciti a rintracciarlo e a restituirgli il denaro.

