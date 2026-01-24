Donna trova il cadavere di un uomo in balcone a Roma, ipotesi suicidio: disposta l’autopsia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A Roma un cadavere è stato trovato su un balcone di un palazzo in via Apiro, zona Colle Salario, dopo l’allarme dato da una residente intorno alle 7. La vittima, un 40enne che abitava al nono piano dello stesso stabile, sarebbe precipitata dai piani alti. I Carabinieri valutano l’ipotesi di un gesto volontario. Autopsia disposta dalla Procura.

Il ritrovamento del cadavere in balcone a Roma

Un uomo è stato trovato morto nelle prime ore di oggi – sabato 24 gennaio 2026 – su un balcone di un palazzo in via Apiro, nel quartiere Colle Salario, a Roma. A dare l’allarme è stata una residente che, uscita sul balcone, ha visto il cadavere e ha chiamato il 112.

La segnalazione è arrivata intorno alle 7 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Roma Fidene, oltre al personale sanitario. All’arrivo dei soccorsi l’uomo era già deceduto e non è stato possibile effettuare manovre di rianimazione.

L’area è stata messa in sicurezza per consentire i primi accertamenti. I militari hanno ascoltato la donna che ha fatto la scoperta e hanno avviato le verifiche per ricostruire cosa sia accaduto nelle ore precedenti, partendo dal punto in cui è stato trovato il corpo e dal piano da cui potrebbe essere precipitato.

Le prime verifiche dei carabinieri

Le prime informazioni indicano che la vittima aveva circa 40 anni e abitava nello stesso stabile, al nono piano. Il corpo è finito su un balcone ai piani inferiori.

I Carabinieri hanno effettuato un controllo nell’abitazione del 40enne. All’interno avrebbero trovato una sedia posizionata vicino a una finestra e altri elementi ritenuti compatibili con un gesto volontario, che al momento è l’ipotesi principale seguita dagli investigatori.

In parallelo vengono esclusi, secondo quanto riportato, scenari come un incidente o la caduta di una persona estranea al condominio mentre si arrampicava all’esterno del palazzo.

Accertamenti della Procura per chiarire le cause

La Procura di Roma ha disposto l’esame autoptico per chiarire le cause della morte e verificare la dinamica con riscontri medico-legali.

L’obiettivo è consolidare quanto emerso dai primi sopralluoghi: da dove l’uomo sia precipitato, se ci siano segni compatibili con una caduta dall’alto e se vi siano elementi che suggeriscano una causa diversa. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della sezione rilievi per completare gli accertamenti tecnici e documentare l’area del ritrovamento.

Terminati i controlli, la salma è stata trasferita in obitorio, in attesa dell’autopsia. Le indagini proseguono per raccogliere ulteriori elementi utili, comprese eventuali testimonianze dei residenti e verifiche sugli ultimi spostamenti dell’uomo all’interno dello stabile.