Donna trovata a morta a bordo strada in via Tiberina a Roma, sul corpo segni compatibili con decesso violento
Una giovane donna, tra i 20 e i 30 anni, è stata trovata morta a Roma, in una zona rurale di via Tiberina, con segni compatibili con una morte violenta
Il cadavere di una giovane donna tra i 20 e i 30 anni è stato trovato a bordo strada in una zona rurale di via Tiberina, nel comune di Roma. La ragazza era nuda, con evidenti segni di violenza sul corpo che potrebbero essere riconducibili, secondo i primi rilievi, a una morte violenta. La segnalazione sarebbe arrivata ai carabinieri da un passante.
Il ritrovamento del cadavere di una giovane donna in strada a Roma
Intorno alle ore 15 di sabato 28 novembre 2026 un passante ha segnalato la presenza del cadavere nudo di una giovane donna in strada a Roma. La zona del ritrovamento è il civico 58 di via Tiberina, un’area di campagna circa 12 chilometri a nord del centro della città, oltre il Grande Raccordo Anulare.
A seguito della segnalazione sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Prima Porta, che hanno delimitato la zona e hanno effettuato i primi rilievi. Stando a quanto riporta il sito di informazione locale Roma Today, sul corpo della ragazza sarebbero stati trovati segni compatibili con una morte violenta.
Notizia in aggiornamento