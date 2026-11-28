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Il cadavere di una giovane donna tra i 20 e i 30 anni è stato trovato a bordo strada in una zona rurale di via Tiberina, nel comune di Roma. La ragazza era nuda, con evidenti segni di violenza sul corpo che potrebbero essere riconducibili, secondo i primi rilievi, a una morte violenta. La segnalazione sarebbe arrivata ai carabinieri da un passante.

Il ritrovamento del cadavere di una giovane donna in strada a Roma

Intorno alle ore 15 di sabato 28 novembre 2026 un passante ha segnalato la presenza del cadavere nudo di una giovane donna in strada a Roma. La zona del ritrovamento è il civico 58 di via Tiberina, un’area di campagna circa 12 chilometri a nord del centro della città, oltre il Grande Raccordo Anulare.

A seguito della segnalazione sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Prima Porta, che hanno delimitato la zona e hanno effettuato i primi rilievi. Stando a quanto riporta il sito di informazione locale Roma Today, sul corpo della ragazza sarebbero stati trovati segni compatibili con una morte violenta.

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