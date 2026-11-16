Donna trovata in casa a San Giorgio a Liri, ascoltato il marito: ipotesi omicidio dopo una lite

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una donna è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione di San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone. I Carabinieri, giunti sul posto, stanno indagando e non si esclude che si sia trattato di una morte violenta per la settantaseienne. A chiamare i soccorsi è stato il marito della donna, portato in caserma. La sua posizione è in fase di valutazione da parte dell’Arma. Il procuratore della Repubblica di Cassino, Carlo Fucci, ha dichiarato che si stanno chiarendo i contorni della vicenda e che non ci sono indagati.

Donna morta a San Giorgio a Liri

Una donna di 77 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione a San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone. A chiamare i soccorsi è stato il marito, un uomo di 76 anni.

Secondo le prime informazioni, all’arrivo dei soccorsi per la donna non c’era già più nulla da fare. L’uomo è stato portato in caserma per valutare la sua posizione nella vicenda.

Non si esclude che sia stata una morte violenta, ma al momento non ci sono indagati. Secondo le prime indiscrezioni a volte la coppia litigava, ma non ci sono abbastanza elementi per definire che si sia trattato di uno scontro tra i due.

Cosa si sa della vittima?

Sono ancora poche le informazioni in merito alla morte della donna. Mentre il marito risponde da diverse ore ai Carabinieri della caserma locale, il procuratore della Repubblica di Cassino, Carlo Fucci, ha dichiarato che al momento si stanno chiarendo i contorni della vicenda e che non ci sono indagati.

Non si conosce il nome della donna, né quello del marito, ma secondo le fonti locali la coppia era nota nel paese. Aveva vissuto per diversi anni all’estero ed era tornata a San Giorgio a Liri circa vent’anni fa. I figli risiederebbero invece ancora in Canada.

Si apprende anche che avevano buoni rapporti con i vicini, rimasti spiazzati dalla notizia della morte della signora. Si parla di presunto femminicidio, perché la morte sembra non essere di tipo naturale.

La testimonianza di una vicina

Una vicina di casa ha dichiarato: “Ogni tanto sentivo qualche grido”. La signora, intervistata da Ciociaria Oggi, ha raccontato che la coppia era andata via dall’Italia da molto tempo, per poi tornare e stabilirsi in maniera fissa nel paese da vent’anni.

Lei era una casalinga, mentre lui dice di non averlo mai visto lavorare e di non sapere che lavoro facesse. Doveva avere, riporta, la pensione. Poi ha avuto un problema di salute e da quel momento, dice, il suo atteggiamento è cambiato.

“Stamattina ho visto un sacco di movimento, ambulanza… ma ho saputo dai Carabinieri solo adesso che era morta la signora”, ha dichiarato.