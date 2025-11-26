Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per maltrattamenti e lesioni aggravate a Cremona, dove un uomo italiano è stato fermato dopo essere stato sorpreso ad aggredire la propria compagna. L’episodio si è verificato il 25 novembre 2025, quando una chiamata al 112 ha permesso agli agenti di intervenire tempestivamente e porre fine alla violenza.

La segnalazione e l’arrivo della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’allarme è stato lanciato da un cittadino che, sentendo urla e richieste di aiuto provenire da un’abitazione, ha deciso di contattare il numero di emergenza. Grazie a questa segnalazione, la Volante è riuscita a raggiungere in pochi minuti il luogo indicato, trovando la vittima nel cortile condominiale in evidente stato di shock e con segni visibili di lesioni al volto.

L’intervento degli agenti e la situazione nell’appartamento

Gli agenti in servizio a Cremona, dopo aver soccorso la donna, si sono diretti verso l’appartamento della coppia. Lì hanno trovato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, che li attendeva sulla porta con atteggiamento ostile, continuando a inveire sia contro la compagna sia contro gli operatori intervenuti. L’abitazione si presentava in evidente disordine, segno della violenta lite appena avvenuta.

Le condizioni della vittima e l’arresto

La donna, ancora in lacrime, è stata immediatamente affidata alle cure del personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure per le lesioni riportate. Nel frattempo, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate. Dopo la redazione degli atti di rito, è stato condotto presso la casa circondariale locale, in attesa dell’udienza di convalida.

IPA