Donna trovata morta a Cassino, Fatima Khoshyom era una studentessa iraniana: segni di strangolamento

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Una donna di 30 anni è stata trovata morta a Cassino. Si chiamava Fatemeh Khoshyom ed era una studentessa iraniana. Sul suo corpo sono stati rinvenuti segni da strangolamento e un foulard giaceva accanto al cadavere. La vittima aveva anche una figlia di dieci anni.

La donna trovata morta dal marito

A scoprire il corpo privo di vita di Fatemeh Khoshyom è stato il marito, un ingegnere iraniano di 33 anni.

Il cadavere era a terra, vicino alla porta semiaperta della camera da letto, con accanto un foulard.

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La studentessa è stata trovata morta in casa in piazza Diamare, a ridosso del centro storico di Cassino.

L’uomo, alla vista della moglie, ha immediatamente allertato il 112. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e i poliziotti del commissariato di Cassino.

Le indagini della polizia sul caso

Sul collo di Fatemeh Khoshyom, sono stati trovati segni da strangolamento, compatibili con il foulard.

Appena arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato il marito della vittima, un consulente nel settore delle criptovalute, sotto shock.

“Non so cosa sia successo. Ero uscito per andare a prendere nostra figlia a scuola e quando sono tornato era morta”, avrebbe raccontato l’uomo agli agenti. La coppia infatti ha una bambina di dieci anni.

La morte di Fatemeh Khoshyom sarebbe avvenuta intorno alle 14:30.

Il marito in commissariato

Il marito di Fatemeh è stato portato in commissariato per essere interrogato dagli investigatori della squadra mobile.

Intanto proseguono le indagini nell’appartamento, a partire dalla posizione del foulard che non era avvolto al collo della vittima, ma sul pavimento, come se fosse stato usato da altri.

La posizione dei mobili farebbe escludere l’ipotesi di un gesto estremo. L’appartamento era chiuso dall’interno e non sarebbero emersi segni di effrazione.

Sarà l’esame del medico legale Fabio De Giorgio, nella Sala Mortuaria dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino, a sciogliere i dubbi sulla morte della studentessa di Economia e Management.