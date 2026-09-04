Donna trovata morta a Ferrara, cadavere di una giovane trovato da un operaio vicino la stazione

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Giallo a Ferrara, dove una donna è stata trovata morta dietro un parcheggio. Il corpo della giovane, di cui non è ancora stata scoperta l’identità, seppur si ipotizza si tratti di una cittadina di origini straniere, si trovava nei pressi della stazione ferroviaria. L’aria dove è stata abbandonata la vittima è riservata al solo personale autorizzato.

Giallo alla stazione di Ferrara

Attorno alle ore 10:30 della mattina di venerdì 4 agosto 2026 un operaio della stazione di Ferrara ha fatto una macabra scoperta.

L’uomo si è imbattuto nel corpo senza vita di una donna, abbandonata in un’area riservata al solo personale autorizzato.

Si tratta di una giovane, tra i venti e i trent’anni, probabilmente di nazionalità straniera, seppur l’identità non sia ancora stata accertata.

Secondo i primi accertamenti, sul corpo della donna non sarebbero presenti segni di un’aggressione, ma non si esclude alcuna ipotesi.

Trovata morta nel parcheggio

Il corpo della donna è stato ritrovato nell’area retrostante uno dei parcheggi della stazione, dietro via San Giacomo.

Si tratta di una zona, in prossimità di un respingente, utilizzata anche per bivacchi e interessata dal fenomeno della prostituzione.

Gli investigatori stanno cercando di capire se la donna frequentasse abitualmente la zona e possa essere riconosciuta da altre persone che lì si ritrovano.

Ufficialmente, si tratta di un’area il cui accesso non è consentito al pubblico, ma riservato al solo personale autorizzato.

Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza che controllano i varchi di accesso alla zona del parcheggio.

Si indaga sull’identità della donna

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia della Squadra Mobile e della Polfer, affiancati dalla Polizia Scientifica e dal medico legale.

Le indagini sono coordinate dalla pm di turno Barbara Cavallo, recatasi sul luogo per seguire di persona gli accertamenti.

Gli inquirenti già dai primi sopralluoghi non si stanno limitando a verificare le ipotesi di una morte accidentale o per cause naturali: al vaglio resta anche l’ipotesi di un omicidio.

La Procura di Ferrara aprirà un fascicolo d’indagine per ricostruire come e perché sia deceduta la donna, sul quale corpo verranno eseguiti autopsia ed esami tossicologici.

Ferrara 16esima in Italia per indice di criminalità

Nella classifica annuale stilata da Il Sole 24 Ore, la città di Ferrara nel 2025 si è collocata al 16° posto nella classifica nazionale per numero di reati denunciati in rapporto alla popolazione.

Tra i reati più diffusi, per i quali Ferrara si posiziona seconda nella classifica nazionale, vi sono le rapine e le incursioni notturne nei garage e nelle abitazioni private. Per i reati legati agli stupefacenti, la città si attesta intorno al 20° a livello nazionale.

Decisamente più bassi i numeri riguardanti i delitti di sangue. Negli ultimi anni, il numero di omicidi volontari registrati a Ferrara e provincia si attesta a valori vicini allo zero.