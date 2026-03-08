Donna trovata morta a Genova uccisa a coltellate, fermato il figlio con gli abiti sporchi di sangue

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una donna è stata trovata morta a Genova, trafitta da diverse coltellate. Il corpo senza vita della vittima è stato scoperto nel pomeriggio di domenica 8 marzo in via San Felice, nel quartiere di Molassana, nell’appartamento in cui viveva la persona deceduta. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio. Sul posto si sono precipitati il personale del 118 e gli agenti della polizia di Stato ed è stato fermato un 52enne, il minore dei figli della donna.

Genova, donna trovata morta: fermato uno dei figli

Come riferisce Il Secolo XIX, la vittima avrebbe più di 80 anni. Dalle prime ricostruzioni, si sarebbe innanzi a un caso di omicidio.

Il quotidiano La Repubblica ha reso noto che è stato fermato il minore dei due figli della donna. L’uomo avrebbe fragilità psichiatriche ed è stato trovato con gli abiti sporchi di sangue. Ora si trova sotto interrogatorio in Questura.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà + −

Il corpo senza vita della madre scoperto dal figlio maggiore

A trovare il cadavere sarebbe stato il figlio maggiore 62enne, che si sarebbe recato a casa della madre a metà pomeriggio, trovandola ormai senza vita.

Sempre secondo le prime informazioni, la donna potrebbe essere stata uccisa con numerose coltellate al culmine di una lite familiare.

Il pm di turno, Luca Scorza Azzarà, ha dichiarato che “è stato trovato un coltello sporco di sangue, in casa, che è stato sequestrato”. “Adesso – ha aggiunto – attendiamo l’arrivo del medico legale per individuare l’ora del decesso e poi si provvederà a fare una perizia perché il figlio potrebbe avere problemi di carattere psichico“.

Scia di sangue a Genova: nella notte accoltellato alla schiena un 17enne

Sempre a Genova, poche ore prima, nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo, intorno all’1:30, si è verificato un altro fatto sanguinoso.

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato alla schiena in pieno centro storico. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Non sarebbe in pericolo di vita. In corso le indagini per individuare l’autore dell’agguato.

“Seguiamo con estrema attenzione, fin dalle prime ore di questa mattina, gli sviluppi relativi all’accoltellamento avvenuto nella notte in centro storico. Episodi di questa natura si stanno verificando con una frequenza allarmante”, ha dichiarato la sindaca di Genova Silvia Salis.

“La Polizia Locale ha ulteriormente potenziato la propria azione, anche grazie al nuovo Piano per la sicurezza urbana in fase di attuazione in questi giorni. Tuttavia, è indispensabile un cambio di passo da parte dello Stato”, ha aggiunto la prima cittadina.