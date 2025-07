Donna trovata morta a Manziana vicino Roma: ipotesi omicidio, la 42enne non viveva in quella casa

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una donna di 42 anni è stata trovata morta in una villetta a Manziana, in provincia di Roma. Il ritrovamento del cadavere è un giallo: la vittima non viveva lì e non è chiaro perché si trovasse nell’abitazione. Sul posto i carabinieri, la Scientifica e il magistrato. Le indagini sono state avviate, in attesa dei risultati dell’autopsia al Policlinico Gemelli.

Trovata morta a Manziana, è giallo

Il macabro ritrovamento è avvenuto a Manziana, paese nei pressi del lago di Bracciano e in provincia di Roma, nelle prime ore del mattino di sabato 5 luglio.

I carabinieri della compagnia di Bracciano e della stazione locale sono intervenuti per la segnalazione di un cadavere in un’abitazione in via Santa Severa. La persona ritrovata morta è una donna di 42 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note.



L’episodio è avvenuto a Manziana, in provincia di Roma

Gli investigatori hanno avviato immediatamente le operazioni per chiarire le dinamiche e le circostanze che hanno portato al decesso. Presente sul luogo anche la Scientifica, impegnata nei rilievi tecnici e nell’ispezione della casa.

La donna non viveva nella villetta

L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta al numero d’emergenza 118, che ha fatto intervenire i militari in tempi rapidi.

Dai primi elementi emersi, la vittima non risulterebbe domiciliata nella villetta dove è stata rinvenuta, nella quale vive invece una famiglia a cui la donna risulterebbe estranea.

Al momento non si conoscono i motivi della sua presenza nell’abitazione. Gli inquirenti stanno analizzando ogni dettaglio per valutare un possibile collegamento tra la donna e gli abitanti dell’immobile.

Le indagini

I dettagli dell’episodio avvenuto nel paese sul lago di Bracciano restano avvolti nel mistero, e gli inquirenti non hanno ancora diffuso alcuna informazione concreta su quanto avvenuto.

Sul luogo del ritrovamento è giunto il magistrato di turno, che ha disposto il trasferimento del corpo presso l’obitorio del Verano, per lo svolgimento di tutti gli esami utili a chiarire la dinamica dei fatti.

I carabinieri hanno già ascoltato i possibili testimoni presso alcune attività commerciali situate nelle vicinanze, tra cui un mobilificio e un bar, per cercare eventuali elementi utili.

Le forze dell’ordine stanno inoltre recuperando le registrazioni delle videocamere presenti nella zona per ricostruire i movimenti attorno alla villetta. Al momento, però, non risultano persone fermate o indagate.