Rosella Bocchiardi uccisa a Moncalieri con un tubo dal fratello, s'è impiccato dopo aver lasciato un biglietto

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma a Moncalieri, comune in provincia di Torino: Rossella Bocchiardi, 79 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento all’undicesimo piano di un palazzo, dopo l’allarme lanciato dai vicini di casa. I primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco, che hanno trovato la vittima con la testa fracassata. A toglierle la vita sarebbe stato il fratello, che poi si è impiccato.

Moncalieri, donna di 79 anni trovata morta con la testa fracassata

A chiamare il 112 poco dopo le 22 di martedì 8 settembre, come riporta il quotidiano La Repubblica, sono stati alcuni condomini che vivono nell’edificio in cui si è consumata la tragedia. Il palazzo sorge in corso Roma 24/bis, al confine con Torino.

A far presagire che fosse accaduto qualcosa di drammatico è stato il forte odore che proveniva dall’appartamento della 79enne.

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I vigili del fuoco sono stati i primi ad arrivare sul posto e si sono trovati di fronte una scena agghiacciante: la signora Bocchiardi, 79enne sordomuta e vedova, era senza vita, con il cranio fracassato.

Al via le indagini: cadavere trovato in stato di decomposizione

Sul luogo del delitto si sono immediatamente precipitati anche i carabinieri della compagnia di Moncalieri, che hanno dato il via alle indagini appurando che la donna era stata uccisa con un tubo di ferro.

La 79enne, sempre stando alle prime informazioni filtrate sul caso, quando è stata trovata, pare che fosse morta da un paio di giorni, in quanto il cadavere era in avanzato stato di decomposizione.

Sul posto si sono recati anche la scientifica e il medico legale per i rilievi. Gli investigatori, coordinati dalla procura, hanno anche trovato il fratello della vittima impiccato. Sarebbe stato lui a uccidere la sorella.

L’inquietante biglietto trovato sull’armadio: “L’ho uccisa io e adesso vado a farla finita”

Su un armadio presente nell’appartamento i carabinieri hanno notato che era stato attaccato con il nastro adesivo un biglietto scritto a mano. “L’ho uccisa io e adesso vado a farla finita”, avrebbe scritto il fratello. Al momento resta un alone di mistero sul movente.