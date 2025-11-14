Donna trovata morta a Napoli, il parroco parla di Nunzia Cappitelli: "Non ha mai manifestato disagio"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

"Non mi ha mai manifestato esplicitamente malessere o disagio": così don Pasquale Fioretti ricorda Nunzia Cappitelli. La donna trovata morta nella sua casa nel quartiere Piscinola di Napoli era una dei fedeli della chiesa di San Giovanni Battista e Sant’Alfonso a Marianella, dove il parroco presta servizio.

Il ricordo di don Pasquale

Tra le persone che conoscevano Nunzia Cappitelli vi era don Pasquale Fioretti, parroco della chiesa di San Giovanni Battista e Sant’Alfonso a Marinella.

Intervistato da TgCom24, il prete ha raccontato di averla incontrata l’ultima volta venerdì: "Stava bene, l’ho vista che usciva dalla sua casetta e ci siamo salutati".

Di Cappitelli, il parroco ricorda che "veniva a messa, poi salutava, chiedeva qualche parola di conforto, ma niente di specifico".

"Non mi ha mai manifestato esplicitamente malessere o disagio" specifica don Pasquale.

"È qualcosa di grave, che ci segna sulla dimensione del rispetto della vita umana" è il commento di don Pasquale Fioretti.

Il prete conclude: "Quanto successo è molto molto doloroso, ma dove c’è l’opera di Cristo il diavolo attacca anche fuori la porta, qualche volta anche dentro".

Chi era Nunzia Cappitelli

Nunzia Cappitelli è stata rinvenuta senza vita in casa da un amico, preoccupato perché non riusciva a contattarla ormai da qualche giorno.

Cappitelli aveva 51 anni, era una casalinga, e si era da pochi mesi trasferita nell’appartamento a Piscinola, quartiere di Napoli.

La donna sarebbe stata divorziata e recentemente avrebbe avuto una relazione con un uomo più giovane, in precedenza accusato di maltrattamenti.

Riservata, i vicini, riporta Open, la descrivono come "una persona discreta, anche se cordiale".

Le ipotesi sulla donna trovata morta a Napoli

L’appartamento in piazza Sant’Alfonso è stato posto sotto sequestro e sono in corso i rilievi della Scientifica.

Le indagini, affidate alla squadra mobile della questura di Napoli e coordinate dalla pm Serio, non escludono alcuna pista.

Sul cadavere di Nunzia Cappitelli è stata rinvenuta una ferita alla testa e in casa restano i segni di quella che potrebbe essere stata una lotta.

Accanto all’ipotesi di un incidente domestico, forse una caduta, al vaglio anche quella di femminicidio.

L’uomo più giovane che intratteneva una relazione sentimentale con la defunta, a quanto pare precedentemente denunciato per maltrattamenti, è interrogato dagli inquirenti.