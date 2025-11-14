Nunzia Cappitelli è la donna trovata morta a Napoli nel quartiere Piscinola, una sola ferita alla testa

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Trovata morta in casa una 51enne nel quartiere di Napoli di Piscinola, Nunzia Cappitelli. Sul corpo senza vita della donna sono stati riscontrati segni riconducibili a una morte violenta. Elementi che, secondo le prime ricostruzioni, indirizzerebbero gli inquirenti verso la pista dell’assassinio, con l’ipotesi che possa trattarsi di un femminicidio.

Il corpo della donna senza vita trovato a Napoli

Il cadavere è stato scoperto nell’abitazione della vittima in piazza Sant’Alfonso a Marianella, alla periferia Nord di Napoli, nel tardo pomeriggio di venerdì 14 novembre.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno avviato le indagini. Stando alla informazioni raccolte finora, il corpo sarebbe stato rivenuto sul pavimento del soggiorno con un ferita da trauma alla testa attribuibili a un’aggressione. Anche se nell’appartamento non ci sarebbero segni di colluttazione.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

La zona di Napoli dove la donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione in piazza Sant’Alfonso a Marianella

Le indagini

Il decesso potrebbe essere stato provocato dal colpo al cranio, di cui non sarebbe ancora chiara la natura, ma le cause della morte della 51enne sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Oltre gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono arrivati gli investigatori del Commissariato Chiaiano e della Squadra Mobile, che stanno effettuando i sopralluoghi per ricostruire quanto accaduto e le ultime ore della donna, anche attraverso le testimonianze di parenti e conoscenti.

Stando a quanto emerso dai racconti dei vicini, Cappitelli conduceva una vita riservata e sarebbe divorziata. Secondo quanto appreso, la donna avrebbe avuto una relazione con un uomo più giovane, con alle spalle denunce di maltrattamenti.

Nell’abitazione la Scientifica è al lavoro sui rilievi, alla ricerca di tracce utili all’inchiesta. Al momento non è esclusa nessuna pista, dal femminicidio all’incidente domestico.

Il femminicidio di Jessica Stappazzollo

A fine ottobre il femminicidio di Jessica Stapazzollo, la 33enne di origini brasiliane uccisa dall’ex a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona.

La donna è stata uccisa da 27 coltellate sferrate dal 41enne connazionale Douglas Reis Pedroso, reo confesso dell’omicidio