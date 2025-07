Donna trovata morta a San Godenzo vicino Firenze, cadavere sanguinante sulla strada per il Monte Falterona

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È ancora avvolto dal mistero il ritrovamento del corpo di una donna morta lungo un sentiero che conduce verso il monte Falterona, nel territorio del comune di San Godenzo, vicino Firenze. Alcuni passanti hanno avvisato il 118, che ha a sua volta allertato i Carabinieri, che sono ora impegnati nelle indagini per capire cosa sia successo.

Donna morta a San Godenzo (Firenze)

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto nella mattinata di oggi – mercoledì 2 luglio 2025 – su una strada sterrata che conduce al Monte Falterona, nel territorio del comune di San Godenzo, in provincia di Firenze.

Il corpo è stato ritrovato riverso a terra e coperto di sangue, e presentava “diverse ferite” secondo quanto riportato da RaiNews.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà San Godenzo (Firenze), comune nel quale una donna è stata ritrovata lungo un sentiero

Un passante ha dato l’allarme al 118, che ha informato i Carabinieri della compagnia di Pontassieve, che hanno isolato la zona e avviato accertamenti per identificare la vittima e ricostruire la dinamica dei fatti.

Indagini in corso e caratteristiche del ritrovamento

I Carabinieri della Compagnia di Pontassieve, intervenuti sul posto, hanno delimitato l’area dopo il ritrovamento del corpo della donna, così da poter effettuare i rilievi necessari alla scoperta di eventuali indizi che possano aiutare a ricostruire quanto accaduto.

Il personale medico del 118 giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. Secondo diverse fonti, il corpo presentava ferite visivamente evidenti e presenza abbondante di sangue.

Al momento non ci sono indicazioni sull’identità della donna, così come non è ancora chiaro sia stata vittima di un episodio violento e se possa essersi trattato di un incidente.

Gli omicidi in Italia

Nel 2024 sono stati registrati 319 omicidi volontari in Italia, con un tasso di 0,54 vittime per 100.000 abitanti. Il dato è in diminuzione del 6% rispetto ai 340 casi del 2023. Le vittime di sesso femminile sono state 113, pari al 35,4% del totale, in lieve calo rispetto alle 120 del 2023.

In particolare, 96 omicidi con vittime donne si sono verificati in ambito familiare o affettivo, e 59 di questi sono stati commessi da partner o ex partner. Per quanto riguarda il primo trimestre del 2025, il Ministero dell’Interno ha rilevato 17 donne uccise, contro le 26 dello stesso periodo del 2024, segnando un calo del 35%.

Anche gli omicidi totali sono passati da 80 a 57, quelli in ambito familiare-affettivo da 38 a 25, e quelli attribuiti a partner o ex da 17 a 13. Il tasso italiano di omicidi volontari nel 2022 era di 0,55 ogni 100.000 abitanti, tra i più bassi d’Europa, superato solo dalla Svizzera (0,48).