Donna trovata morta a Tito vicino Potenza, corpo trovato in casa con grave trauma al volto

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Una donna di 57 anni è stata trovata morta in casa a Tito, vicino Potenza. Si indaga per omicidio, sarebbe stata uccisa a seguito di un’aggressione: sul corpo è stato riscontrato un grave trauma al volto. Sul posto i carabinieri, in corso gli accertamenti per ricostruire dinamica e responsabilità di quanto accaduto. Al vaglio degli inquirenti le posizioni del marito e del figlio della vittima.

Donna trovata morta in casa a Tito

Giallo a Tito, in provincia di Potenza, dove una donna di 57 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione.

L’allarme è stato lanciato nella tarda serata di ieri, giovedì 20 agosto. Lo riporta Ansa.

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I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno tentato di rianimare la donna, ma non c’è stato nulla da fare. La 57enne presentava un grave trauma al volto.

Sentiti marito e figlio

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica e le responsabilità di quanto accaduto.

Al vaglio degli investigatori la posizione del marito e del figlio della vittima, al momento non sono state formalizzate accuse nei loro confronti.

Secondo quanto emerso, sarebbero stati loro a chiamare i soccorsi.

Si indaga per omicidio

L’abitazione è stata posta sotto sequestro, in corso i rilievi della scientifica.

I carabinieri, coordinati dalla procura di Potenza, indagano per omicidio: secondo una prima ricostruzione la 57enne sarebbe stata uccisa nel corso di un’aggressione.

Gli investigatori stanno ascoltando i familiari della vittima e raccogliendo elementi per chiarire cosa sia successo.