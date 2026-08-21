Donna trovata morta a Tito vicino Potenza, corpo trovato in casa con grave trauma al volto
Una donna di 57 anni è stata trovata morta in casa con un grave trauma al volto a Tito: si indaga per omicidio
Una donna di 57 anni è stata trovata morta in casa a Tito, vicino Potenza. Si indaga per omicidio, sarebbe stata uccisa a seguito di un’aggressione: sul corpo è stato riscontrato un grave trauma al volto. Sul posto i carabinieri, in corso gli accertamenti per ricostruire dinamica e responsabilità di quanto accaduto. Al vaglio degli inquirenti le posizioni del marito e del figlio della vittima.
Donna trovata morta in casa a Tito
Giallo a Tito, in provincia di Potenza, dove una donna di 57 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione.
L’allarme è stato lanciato nella tarda serata di ieri, giovedì 20 agosto. Lo riporta Ansa.
I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno tentato di rianimare la donna, ma non c’è stato nulla da fare. La 57enne presentava un grave trauma al volto.
Sentiti marito e figlio
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica e le responsabilità di quanto accaduto.
Al vaglio degli investigatori la posizione del marito e del figlio della vittima, al momento non sono state formalizzate accuse nei loro confronti.
Secondo quanto emerso, sarebbero stati loro a chiamare i soccorsi.
Si indaga per omicidio
L’abitazione è stata posta sotto sequestro, in corso i rilievi della scientifica.
I carabinieri, coordinati dalla procura di Potenza, indagano per omicidio: secondo una prima ricostruzione la 57enne sarebbe stata uccisa nel corso di un’aggressione.
Gli investigatori stanno ascoltando i familiari della vittima e raccogliendo elementi per chiarire cosa sia successo.