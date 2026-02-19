Donna trovata morta decapitata a Scandicci, sospettato un uomo per l'omicidio dopo lite per "motivi banali"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Svolta nel caso dell’omicidio di Scandicci. C’è un sospettato che frequentava la donna negli ultimi tempi. Le forze dell’ordine hanno smentito l’arresto. Per il movente, l’ipotesi è quella di una “lite per banali motivi“, finita però con lo scempio del cadavere della donna. A far sospettare dell’uomo, le immagini delle telecamere, che lo mostrano nei pressi dell’edificio abbandonato, e la felpa intrisa di sangue.

Arrestato un uomo per il caso di Scandicci

A distanza di poche ore dal ritrovamento del corpo a Scandicci, gli agenti hanno fermato un uomo. Si attendeva la convalida dell’arresto con l’accusa di omicidio, ma gli agenti hanno smentito. Al momento c’è il sospetto e non l’arresto.

A ritrovare il corpo della donna, la cittadina tedesca senza fissa dimora Silke Sauer, sarebbe stato un altro abitante del casolare abbandonato. Sarebbe stato quest’ultimo che, correndo in strada, avrebbe fermato una pattuglia dei carabinieri avvisandoli della presenza di un cadavere all’interno della struttura.

ANSA

Era chiaro fin da subito che si trattasse di un omicidio, vista la decapitazione della vittima, ma restano da capire le motivazioni. L’ipotesi più accreditata è quella della “lite per banali motivi”. Cosa ci fosse dietro la lite non è ancora dato saperlo, ma le conseguenze sono state lo scempio del corpo della donna con un machete.

Chi è il presunto killer

L’uomo sospettato sarebbe un conoscente della vittima. Le indagini si sono concentrate anche su di lui per diversi motivi. Sappiamo che è di origini nordafricane e che, come la vittima, è un senza fissa dimora.

Risultava già noto alle forze dell’ordine, tanto che era sottoposto all’obbligo di firma presso la caserma dei carabinieri di Scandicci. Inoltre, il giorno precedente l’omicidio, aveva infastidito dei passanti con il proprio cane, aizzandolo contro di loro.

Lo stesso cane che, al momento dell’arrivo dei carabinieri, è stato trovato a fare la guardia al corpo senza testa. I due, secondo le prime informazioni, erano spesso insieme, ma non è nota la natura della loro relazione.

Quali sono le prove contro di lui

Ci sono delle prove contro l’uomo sospettato. Tra le più importanti figurano quelle che lo posizionano sulla scena del delitto al momento dell’omicidio. Infatti, grazie alle telecamere di videosorveglianza, è stato possibile ricostruire i suoi spostamenti intorno all’edificio.

Altro indizio contro di lui è la felpa ben nota alle autorità. Era quella con la quale si presentava sempre in caserma per la firma, ma l’ultimo giorno non l’aveva con sé. La stessa felpa è stata però ritrovata vicino al corpo della donna, sporca di sangue.

Infine, vicino alla struttura è stato trovato un machete. La lama risulta ripulita, ma con il luminol sono emerse tracce di sangue. Resta da chiarire il movente. Proseguono le indagini per cristallizzare le accuse e chiarire con precisione le dinamiche.