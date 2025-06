Donna trovata morta in auto a Milano, mistero in via Valtellina: il dettaglio della targa e delle portiere

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Giallo a Milano, una donna è stata trovata morta all’interno di un’auto parcheggiata in via Valtellina. Sono in corso le indagini per identificare la donna, di circa 35-40 anni, e per chiarire come è morta e cosa le è accaduto. Sul corpo non sono stati trovati segni evidenti di violenza, al momento nessuna ipotesi viene esclusa dagli investigatori.

Donna trovata morta in auto a Milano

Il macabro ritrovamento è stato fatto nella tarda serata di domenica 29 giugno in via Valtellina, in zona Isola a Milano.

Il cadavere di una donna, non ancora identificata, è stato ritrovato all’interno di un’auto. Lo riporta Ansa.

A lanciare l’allarme sono stati dei passanti che hanno notato la donna sui sedili posteriori di una vettura parcheggiata in uno spiazzo davanti a un’officina.

Cadavere nell’auto parcheggiata in via Valtellina

Sul posto è intervenuta la polizia con il personale sanitario del 112, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

La vittima, di un’età compresa tra i 35 e i 40 anni, non aveva documenti e non è ancora stata identificata.

L’auto dove è stata ritrovata ha una targa romena, ma i primi accertamenti sulla vettura, riporta il Corriere della Sera, non hanno fornito elementi utili a identificare la donna.

Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza, ma per chiarire le cause del decesso servirà l’autopsia, disposta dal pm.

Le indagini

Sul caso stanno indagando gli agenti della Squadra mobile coordinati dalla Procura di Milano.

L’overdose o il suicidio sono le ipotesi ritenute al momento più probabili, ma date le circostanze del ritrovamento, non viene esclusa la pista dell’omicidio.

La donna è stata trovata distesa sui sedili posteriori della vettura, con le portiere chiuse ma non a chiave.

La macchina è stata sequestrata, accanto sono state trovate delle vecchie coperte: è possibile che la donna dormisse da tempo in auto.