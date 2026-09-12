Donna trovata morta in avanzato stato di decomposizione vicino Torino, nessuno si era accorto del suo decesso

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Il cadavere di una donna è stato trovato all’interno di un’abitazione di Settimo Torinese (Torino). I vigili del fuoco erano intervenuti a seguito di una segnalazione di alcuni residenti che si lamentavano del cattivo odore. Una volta entrati, i soccorritori hanno trovato il corpo della 64enne in avanzato stato di decomposizione. Secondo le prime indiscrezioni, nessuno si sarebbe accorto che fosse morta. I carabinieri del comando di Chivasso indagano per ricostruire gli ultimi istanti di vita della donna.

Donna trovata morta in casa a Settimo Torinese

Come ricostruisce Torino Today, nel primo pomeriggio di venerdì 11 settembre i vigili del fuoco del distaccamento di Torino Stura sono intervenuti in un’abitazione di corso Piemonte 46 a Settimo Torinese (Torino), dopo aver ricevuto ripetute segnalazioni di cattivo odore da parte di alcuni residenti.

I pompieri hanno dunque forzato l’ingresso per favorire il passaggio dei carabinieri di Chivasso, della polizia locale e dei soccorritori del 118 Azienda Zero.

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All’interno dell’abitazione i soccorritori, infine, hanno trovato il corpo senza vita della donna. Il corpo si presentava in avanzato stato di decomposizione, il cui forte odore era percepibile fino al pianerottolo del condominio.

I carabinieri hanno avviato subito tutti gli accertamenti necessari a ricostruire gli ultimi giorni di vita della donna.

Il dettaglio dei sacchetti della spazzatura

Today aggiunge che una volta entrati nell’abitazione, i carabinieri e i soccorritori avrebbero notato che la 64enne aveva oscurato le finestre utilizzando dei sacchi della spazzatura.

Per il momento non ci sono indiscrezioni né ipotesi sulle cause del decesso. La donna, stando allo stato in cui si trovava il corpo, era morta da diversi giorni.

Nessuno aveva segnalato la sua scomparsa

Torino Cronaca sottolinea che, secondo i primi accertamenti, nessuno avrebbe segnalato la scomparsa e tanto meno il decesso della donna.

Per il momento non è nota l’identità, né se il corpo presentasse i segni di un incidente domestico. La prima ipotesi, tutta da verificare, è che potrebbe trattarsi dell’ennesimo dramma della solitudine consumatosi tra le mura di casa.