Donna trovata morta in casa a Melissano vicino Lecce, allarme lanciato dal proprietario

Una donna di 49 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione a Melissano, in provincia di Lecce. Non è ancora chiara la dinamica di quanto possa esserle accaduto, ma all’arrivo dei soccorsi per lei non c’era già più nulla da fare. A lanciare l’allarme è stato il proprietario dell’immobile. I militari hanno sequestrato l’apparecchiatura telefonica e alcuni flaconi. Riserbo sull’attività investigativa: nelle prossime ore sarà eseguito l’esame autoptico.

Donna trovata morta in casa

Scoperta drammatica a Melissano, in provincia di Lecce. In un’abitazione privata è stato trovato il corpo di una donna, ormai senza vita. Il proprietario dell’immobile, conoscente della vittima, ha lanciato l’allarme.

All’arrivo dei soccorsi, però, la constatazione: per la quarantanovenne non c’era più nulla da fare. I militari hanno quindi iniziato a indagare all’interno dell’abitazione per ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Non si esclude nessuna pista, anche perché al momento gli inquirenti mantengono il riserbo sull’attività investigativa in corso.

Non è stato chiarito il modo in cui la donna è stata ritrovata, né se si tratti di un incidente domestico o di un episodio violento.

Indagini in corso

Una vicenda aperta e ancora poco chiara quella del ritrovamento della donna nella propria abitazione a Melissano, nel Salento. Il proprietario dell’immobile ha chiamato i soccorsi nella notte, ma era evidente che la 49enne fosseormai deceduta.

Sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione di Melissano e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casarano. I militari hanno eseguito i primi accertamenti sul posto (fondamentali nel caso la vicenda si scopra essere un omicidio) e hanno sequestrato cellulare e alcuni flaconi non meglio identificati presenti nell’abitazione.

L’autorità giudiziaria ha disposto una serie di accertamenti tecnici per fare luce sulla vicenda ed escludere o confermare le ipotesi sulla causa della morte della quarantanovenne.

Esame autoptico

Poche, al momento, le informazioni disponibili. La salma della donna è stata trasferita all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove sarà eseguito l’esame autoptico.

Nelle prossime ore si cercherà di stabilire le cause del decesso attraverso i primi accertamenti e, se necessario, con l’autopsia.