Donna trovata morta in casa a Nocera, sentito il marito che ha dato l'allarme: l'uomo è molto noto in città

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Una donna di 56 anni, L. C., è stata trovata morta nella sua abitazione di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. A dare l’allarme è stato il marito, un uomo molto noto nel Comune. Grande riserbo sulle cause del decesso, seppur alcuni segni sul corpo accendano dubbi su un possibile omicidio. Il marito stesso è stato ascoltato per lungo tempo da parte delle forze dell’ordine.

Una donna di 56 trovata morta in casa

Nella serata di giovedì 25 giugno, una donna, le cui iniziali sono L. C. – il nome non è stato rivelato – è stata trovata senza vita in casa.

Il corpo è stato rinvenuto nell’abitazione in cui la donna era residente, in via Elia Di Florio 22, a Nocera Inferiore, nella provincia campana di Salerno.

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A chiamare i soccorsi è stato il marito, ma una volta giunti sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto che constatare il decesso.

Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri. Non è chiaro se siano stati i sanitari a chiamare le forze dell’ordine, forse allertati da qualche elemento poco chiaro.

Il marito ascoltato dai Carabinieri

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di L.C. e, in particolare, è la posizione del marito a essere messa al vaglio.

L’uomo è stato ascoltato per lungo tempo dagli agenti dei Carabinieri. Al momento non risulta alcun provvedimento nei suoi confronti.

Nelle prossime ore verranno ascoltate anche eventuali altre persone che si ritenga possano essere informate sui fatti.

La vicenda ha destato molto scalpore a Nocera, dove la coppia, l’uomo in particolare, è rinomato e conosciuto.

Si indaga sul giallo di Nocera

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, guidati dal tenente colonnello Gianfranco Albanese, in stretto raccordo con il pubblico ministero di turno della Procura retta dal procuratore capo Luigi Alberto Cannavale.

L’abitazione è stata posta sotto sequestro, così come la salma della donna, per consentire tutti gli accertamenti utili a chiarire le cause della morte.

In attesa dei risultati degli esami autoptici, resta incerto se si sia trattato di una morte naturale o per cause violente.

Non si esclude al momento nessuna pista e tutte le ipotesi restano aperte fino a quando le attività investigative non giungeranno a una conclusione.