Donna trovata morta in casa a Parma con ferite da arma da taglio, mistero sul decesso della 45enne

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Una donna è stata trovata morta nella propria casa a Parma. La vittima, una 45enne, aveva delle ferite causate da un’arma da taglio, forse un coltello. È mistero sul suo decesso: gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, a partire dall’omicidio fino al suicidio.

Donna trovata morta in casa a Parma

Tragica scoperta a Parma dove una donna di 45 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione nella prima periferia della città emiliana.

A lanciare l’allarme è stata la madre della vittima che aveva provato a contattarla ma senza ricevere risposta. Entrati in casa della donna, i carabinieri hanno appurato il suo decesso.

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Le prime ricostruzioni e l’arma del delitto

È mistero a Parma dove, all’interno di un appartamento di via Largo Luchino Visconti, nei pressi di via Volturno, è stato rinvenuto un cadavere di una donna di 45 anni. I fatti risalgono alla serata di giovedì 27 agosto.

Sul corpo, i militari hanno subito appurato i segni di alcune ferite causate da un’arma da taglio. La donna avrebbe subito numerosi colpi. All’interno dell’appartamento erano presenti vistose macchie di sangue e sono stati trovati due coltelli.

Come riportato da ParmaToday, la vittima si chiamava Sara Lodi.

Le indagini

Sul posto il pubblico ministero. Le indagini sono partite subito, affidate ai carabinieri e coordinate dalla Procura di Parma: al momento nessuna pista è esclusa, a partire dall’omicidio. Gli inquirenti hanno fatto sapere che, allo stato attuale, non è da escludersi né la matrice omicidiaria né quella suicidiaria.

I militari stanno continuando gli accertamenti per stabilire cosa sia accaduto e stanno provando a ricostruire le ultime ore di vita della donna. Inoltre, partendo dall’analisi del punto in cui è stato trovato il cadavere, si sono messi alla ricerca di elementi utili alle indagini, impronte e altro.

Sono state ascoltate anche alcune persone, vicine alla vittima.