Donna trovata morta in casa a Roma, aveva 69 anni: uccisa da colpo di pistola, indagini in corso

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Non si sa ancora se si tratti di un femminicidio, di un suicidio o di un incidente domestico. I fatti: una donna di 69 anni è stata trovata morta a Roma, in un appartamento di Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma. Il corpo, ferito mortalmente da un colpo di pistola, era in casa. Il marito è stato sentito dai carabinieri.

Roma, donna trovata morta in casa

La donna sarebbe stata trovata riversa in una pozza di sangue nella sua casa di via Fratelli Mazzocchi, nella zona di Grotte Celoni.

L’arma è stata rinvenuta nell’appartamento ed è attualmente sotto sequestro. Si tratterebbe di una pistola regolarmente detenuta.

L’allarme al 112 è stato lanciato attorno alle 11:45 di sabato 19 settembre dal marito della vittima.

L’arrivo della polizia

La polizia è intervenuta con le pattuglie della Squadra Mobile e del commissariato Casilino, trovando a casa l’uomo sotto choc. Secondo il suo racconto, riportato fra gli altri anche da SkyTG24, la moglie sarebbe stata trovata già morta nell’abitazione.

I sanitari, accorsi sul posto, hanno solo potuto prendere atto del decesso. Sul posto, anche gli esperti della Polizia Scientifica e il magistrato di turno.

Le indagini

Il primo passo sarà vagliare la versione fornita dal marito, insieme alla perizia balistica sull’arma. Si cercherà, verosimilmente, di capire inoltre se sul corpo dell’uomo ci siano tracce di polvere da sparo.

Oltre all’esame preliminare sulla salma effettuato direttamente sul posto, la Procura potrebbe procedere disponendo l’autopsia.

Al momento, come detto, ogni ipotesi rimane aperta. A questo proposito si cita il commento al drammatico evento, affidato a Facebook, di Giulio Blasilli, psicologo clinico e sociologo di base a Roma, che invita a non trarre conclusioni affrettate.

“Una donna – scrive lo specialista – trovata morta in casa e un colpo di pistola sono elementi che, da soli, impongono grande cautela. In questa fase è importante evitare ricostruzioni affrettate e lasciare agli investigatori il compito di chiarire dinamica e responsabilità“.

La conclusione: “Resta però il peso di una vita spezzata e di una vicenda che merita attenzione, rispetto e verità, senza trasformare l’incertezza in supposizioni”.

Le indagini sono in corso e proseguono a 360 gradi.