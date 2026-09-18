Donna trovata morta in casa a San Pietro Vernotico, i tre figli aspettavano la madre a scuola

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Tragedia in provincia di Brindisi, una donna di 42 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione a San Pietro Vernotico. L’allarme è stato lanciato quando la donna non si è presentata a scuola a prendere i tre figli, quindi la tragica scoperta. Sul caso sono in corso accertamenti, ma da quanto emerso il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali.

Donna trovata morta in casa a San Pietro Vernotico

Tragedia nella serata di ieri, giovedì 17 settembre, a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi.

Una donna di 42 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione, in un condominio di via Brindisi. Lo riporta BrindisiReport.

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Ad effettuare la drammatica scoperta sarebbe stato il marito quando è rientrato a casa.

I tre figli l’aspettavano a scuola

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, dopo che la donna non si è presentata all’uscita da scuola per prendere i tre figli.

Non vedendola arrivare e non riuscendo a mettersi in contatto con lei, le insegnanti si sono attivate, cercandola a casa e contattando i familiari.

La tragica scoperta diverse ore dopo, quando il marito della 42enne è tornato a casa, trovandola priva di vita.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con ambulanza e automedica, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Le indagini

Sul posto anche i carabinieri, che hanno svolto i primi accertamenti sulla morte della donna.

Da quanto emerso, in casa e sul corpo della 42enne non sarebbero stati riscontrati segni di violenza.

Il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali, il pubblico ministero ha già disposto il rilascio della salma alla famiglia.