Donna trovata morta in casa a San Pietro Vernotico, i tre figli aspettavano la madre a scuola
Una donna di 42 anni, madre di tre figli, è stata trovata morta in casa a San Pietro Vernotico (Brindisi)
Tragedia in provincia di Brindisi, una donna di 42 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione a San Pietro Vernotico. L’allarme è stato lanciato quando la donna non si è presentata a scuola a prendere i tre figli, quindi la tragica scoperta. Sul caso sono in corso accertamenti, ma da quanto emerso il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali.
Donna trovata morta in casa a San Pietro Vernotico
Tragedia nella serata di ieri, giovedì 17 settembre, a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi.
Una donna di 42 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione, in un condominio di via Brindisi. Lo riporta BrindisiReport.
Ad effettuare la drammatica scoperta sarebbe stato il marito quando è rientrato a casa.
I tre figli l’aspettavano a scuola
L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, dopo che la donna non si è presentata all’uscita da scuola per prendere i tre figli.
Non vedendola arrivare e non riuscendo a mettersi in contatto con lei, le insegnanti si sono attivate, cercandola a casa e contattando i familiari.
La tragica scoperta diverse ore dopo, quando il marito della 42enne è tornato a casa, trovandola priva di vita.
Sul posto è intervenuto il personale del 118 con ambulanza e automedica, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.
Le indagini
Sul posto anche i carabinieri, che hanno svolto i primi accertamenti sulla morte della donna.
Da quanto emerso, in casa e sul corpo della 42enne non sarebbero stati riscontrati segni di violenza.
Il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali, il pubblico ministero ha già disposto il rilascio della salma alla famiglia.