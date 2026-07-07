Donna trovata morta in casa a Sanremo, segni di violenza sul collo: figlio sospettato di omicidio

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Una donna di circa 59 anni è stata trovata morta a Sanremo all’interno della sua abitazione, con evidenti segni di violenza sul collo e sui polsi. A lanciare l’allarme è stato il figlio, che ha raccontato di non riuscire più a rientrare in casa dopo essere uscito per andare a mangiare una pizza. Gli inquirenti ritengono sia proprio lui il presunto autore dell’omicidio.

Donna morta in casa a Sanremo: la scoperta

Il corpo senza vita della donna, di circa 59 anni, è stato scoperto attorno alle ore 22 di lunedì 6 luglio all’interno di un’abitazione in via Hope a Sanremo.

I vigili del fuoco, come riportato da ANSA, sono intervenuti su richiesta del figlio della donna.

ANSA

Donna morta a Sanremo: la versione del figlio

Il figlio 20enne della donna ha riferito di non riuscire più a rientrare in casa dopo essere uscito attorno alle ore 19,15 per andare a mangiare una pizza.

Il padre non si trovava in casa e la porta dell’appartamento era chiusa dall’interno.

I vigili del fuoco sono entrati passando da un balcone, aprendo poi l’accesso dall’interno dell’abitazione.

Donna morta a Sanremo, si indaga per omicidio: sospettato il figlio

Sul corpo della donna sono stati riscontrati segni evidenti di violenza sul collo e sui polsi. Tra le ipotesi sulle cause del decesso c’è la pista che conduce a un possibile strangolamento.

Stando a quanto appreso e riferito da ANSA, gli investigatori ritengono si tratti di un omicidio e al vaglio degli inquirenti ci sarebbe la posizione del figlio, presunto autore del delitto.

Secondo un primo accertamento medico-legale, la morte della donna risalirebbe ad almeno tre ore prima del ritrovamento del suo cadavere.

Le indagini sulla morte della 59enne a Sanremo, in provincia di Imperia, sono condotte dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Imperia.

L’appartamento dove è stato scoperto il corpo senza vita della donna è stato posto sotto sequestro.

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