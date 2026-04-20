Donna trovata morta in strada a Vignale Monferrato, 53enne accoltellata alla gola: fermato l'ex convivente

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una donna di 53 anni è stata uccisa in strada in provincia di Alessandria, a Vignale Monferrato, comune che conta poco meno di mille abitanti. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata ripetutamente accoltellata alla gola dall’ex compagno 57enne. Dopo il fatto di sangue, subito sono stati chiamati i soccorsi e un’ambulanza di Casale Monferrato è stata inviata sul luogo dell’aggressione. Purtroppo il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare la morte della donna. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno subito avviato le ricerche dell’autore dell’agguato che è stato fermato dopo una breve fuga.

Omicidio a Vignale Monferrato, donna accoltellata alla gola in strada dall’ex

La vittima è una donna di 53 anni: l’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile, in piazza Italia, cuore del piccolo borgo di Vignale Monferrato.

L’attacco sarebbe stato sferrato di fronte ad alcuni testimoni dall’ex convivente della vittima. Le persone presenti hanno riferito di aver visto l’uomo accanirsi sulla 53enne e poi darsi alla fuga. Successivamente il 57enne è stato rintracciato e fermato.

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Non risulterebbero denunce pregresse a carico del 57enne

Secondo le prime informazioni sulla vicenda, non risulterebbero a carico del fermato denunce pregresse da “codice rosso” per maltrattamenti o stalking.

Dopo il fermo, l’uomo è stato condotto in caserma per essere interrogato.

Le indagini sono coordinate dalla procura di Vercelli, competente sul territorio di Vignale. Sul posto della tragedia, per effettuare tutti i rilievi del caso, si sono precipitati i carabinieri, presenti con il capitano Valerio Azzone.

Secondo femminicidio in pochi giorni in Piemonte

È il secondo femminicidio in Piemonte in pochi giorni. Lo scorso 17 aprile un uomo di origini albanesi aveva ammazzato a colpi di roncola la ex e il suo compagno nell’Astigiano, per poi lanciarsi dal Castello di Cossombrato.

Notizia in aggiornamento…