Donna trovata morta in un bagno turco della piscina comunale a Bolzano, disposta l'autopsia

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

È giallo a Bolzano. Venerdì 13 novembre una donna di 40 anni è stata trovata morta all’interno di un bagno turco della piscina comunale di via Trieste. Il drammatico ritrovamento è avvenuto da parte di un dipendente della struttura, che ha subito dato l’allarme. Secondo le prime indiscrezioni, la Procura di Bolzano ha disposto l’autopsia sul corpo della 40enne. Per il momento non si escludono le cause naturali.

Donna trovata morta a Bolzano

La notizia è riportata dal quotidiano locale Alto Adige e ripresa da Il Dolomiti e Trento Today. I fatti risalgono a venerdì 13 novembre. Nella piscina comunale “Karl Dibiasi” di via Trieste, a Bolzano, un dipendente della struttura stava effettuando un consueto giro di perlustrazione.

Quando ha aperto la porta del bagno turco, nell’area relax, l’uomo ha rinvenuto il cadavere di una donna. Il dipendente, comprensibilmente scosso per la scoperta, ha prontamente dato l’allarme.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, tra cui medici e paramedici, ma per la donna non c’era più niente da fare. Come riporta Adnkronos, nella piscina comunale sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato.

Per il momento non è dato sapere se quel giorno altre persone abbiano usufruito della Spa della struttura, né sono state rese note le generalità della donna.

La Procura di Bolzano ha disposto l’autopsia

Il caso è stato affidato alla polizia, che ha già posto in essere i dovuti accertamenti con la coordinazione della Procura di Bolzano. Gli inquirenti, quindi, hanno disposto l’autopsia per risalire alle dinamiche che hanno portato al decesso della donna.

Secondo RaiNews, quando il dipendente della piscina comunale ha aperto la porta di vetro la 40enne si trovava già priva di sensi e avvolta dai vapori.

Le ipotesi sulle cause della morte

Secondo le prime indiscrezioni, gli inquirenti non escludono che la tragedia si sia consumata per cause naturali, come riporta Il Dolomiti. Nel 2021 un caso simile aveva avuto luogo a Tirana, nella contea di Qerret.

Quattro turisti russi erano stati trovati morti all’interno di una sauna. Gli inquirenti avevano attribuito il dramma a un problema del sistema di ventilazione della struttura. Le vittime erano morte per asfissia.