Donna trovata morta in un cortile a Milano, le telecamere avrebbero inquadrato due persone: cosa sappiamo

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio: in questo modo gli inquirenti tentano di far luce sul giallo della donna trovata morta in un cortile di via Paruta, a Milano, semivestita e senza apparenti segni di violenza sul corpo. Un residente, ascoltato dall’Ansa, rivela: “Questa sta diventando una zona di sbandati, non era così, ma dobbiamo conviverci”. Secondo gli ultimi aggiornamenti le telecamere di videosorveglianza avrebbero inquadrato due persone.

Si indaga per omicidio

Come riporta Ansa, la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per omicidio sul giallo della donna trovata cadavere in un cortile del civico 74 di via Paruta, in una strada privata.

Secondo le prime indiscrezioni gli inquirenti non escludono l’ipotesi di una violenza sessuale degenerata con un’aggressione mortale.

Gli inquirenti sono coordinati dal pm Antonio Pansa. Dai primi rilievi gli investigatori avrebbero collocato l’orario del decesso alle 22 di domenica 28 dicembre.

Gli accertamenti sono ancora in corso. I carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza, una delle quali risulta puntata sull’ingresso del cortile in cui è stata rinvenuta la donna. Dalle prime immagini rilevate si vedrebbero due persone.

Due persone catturate dalle telecamere

Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati dall’Ansa, una delle telecamere puntate verso l’area interessata – probabilmente quella installata sull’ingresso del cortile – avrebbe catturato qualcosa.

L’immagine risulta molto scura per via dell’orario in cui presumibilmente si sarebbe consumato l’omicidio. Gli inquirenti sono stati in grado di notare due sagome nere, forse appartenenti a un uomo e una donna, ma per arrivare a fotogrammi più definiti si rivela necessario un ulteriore lavoro. Nei primi giorni di gennaio verrà svolta l’autopsia sul corpo della donna.

Il giallo della donna trovata morta a Milano

La scoperta è avvenuta alle 8:30 del mattino di lunedì 29 dicembre. A trovare il corpo della donna è stato il custode della palazzina del civico 74 di via Paruta, che ha prontamente allertato le autorità.

La donna – scrive il Corriere della Sera – giaceva priva di vita sotto le finestre di un appartamento, in un vialetto dell’edificio, semivestita e priva di documenti. L’età stimata dai primi accertamenti è di 25-30 anni. I segni evidenti di una violenza sono assenti, anche se il corpo presentava ecchimosi e segni sul collo di natura ancora ignota. Nessuno dei residenti avrebbe riconosciuto la donna. “Questa è una zona di sbandati”, ha riferito all’Ansa uno degli abitanti.