Donna trovata morta in un edificio abbandonato a Catania, sul corpo delle lesioni: non si esclude aggressione

A Catania una donna di nazionalità straniera è stata trovata morta in un edificio abbandonato. La squadra mobile, coordinata dal procuratore aggiunto Liliana Todaro, ha sequestrato la salma e avviato accertamenti. Il corpo della donna presenta lesioni, e al momento la morte violenta non è esclusa. Indagini in corso.

Catania, donna trovata morta: indagini in corso

Il drammatico ritrovamento è avvenuto nella serata di sabato 28 febbraio nel quartiere portuale di Catania. Il corpo senza vita di una donna è stato scoperto all’interno di un edificio fatiscente di via Domenico Tempio, una strada da tempo segnalata per problemi di degrado e strutture abbandonate.

Secondo le prime ricostruzioni fornite da fonti locali, la donna morta sarebbe ancora senza identificazione poiché priva di documenti, probabilmene di nazionalità straniera. La vittima è stata trovata priva di vita all’interno del rudere.

L’intervento della mobile

L’allarme è stato dato da alcuni passanti che, avvicinandosi all’edificio abbandonato, si sono accorti del corpo e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile della Questura di Catania, coordinati dal procuratore aggiunto Liliana Todaro, che ha disposto il sequestro della salma per i successivi accertamenti.

Lesioni sul corpo

La vittima presenta lesioni sul corpo, ma al momento non è possibile stabilire se si tratti di segni compatibili con un’aggressione violenta oppure conseguenza di una caduta o di altri eventi traumatici. Saranno cruciali gli esami medico-legali a chiarire le cause precise del decesso e la dinamica di quanto accaduto.

L’edificio dove è stato effettuato il ritrovamento si trova in un’area della città che negli ultimi anni è stata sotto attenzione per fenomeni di degrado urbano e presenza di immobili fatiscenti, in alcuni casi diventati rifugio di persone senza fissa dimora o di consumatori di sostanze.

In aggiornamento