Donna trovata morta in una cisterna tra Martina Franca e Alberobello, cadavere recuperato dai sommozzatori

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nelle campagne tra Martina Franca e Alberobello è stata fatta una triste scoperta: il corpo di una donna. Al momento della vittima non si conosce alcun dettaglio, non sono note le generalità, né l’età né il nome. Si sa che è stata ritrovata all’interno di una cisterna lungo la via provinciale 58, che collega i due comuni. Non si esclude nessuna ipotesi. È stata avviata un’indagine per capire cosa sia accaduto.

Scoperto il corpo di una donna in una cisterna

È arrivata una segnalazione al 118 per la scoperta di un corpo in una cisterna, un profondo pozzo per l’acqua. Sulla vittima non si hanno informazioni. Non si conoscono al momento né il nome né la descrizione per aiutare a capire di chi si tratti.

La macabra scoperta è stata fatta nelle campagne al confine tra due comuni: Martina Franca, in provincia di Taranto, e Alberobello, in provincia di Bari. La cisterna si trovava lungo la provinciale 58, una strada di collegamento tra i due comuni.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare la donna, oltre che per chiarire le dinamiche della morte. Non si esclude nessuna ipotesi.

L’intervento dei vigili del fuoco

La segnalazione è arrivata al 118, ma è stato impossibile recuperare il corpo per via della posizione all’interno della cisterna. Per questo sul luogo del ritrovamento sono giunti anche i vigili del fuoco.

A calarsi nella stretta cisterna sono stati i sommozzatori, che hanno fatto riemergere il corpo, di cui non si conoscono le condizioni al momento del ritrovamento.

Le attività sono state condotte dal personale dei comandi di Taranto e Brindisi, in cooperazione per garantire la sicurezza delle operazioni oltre che il recupero della salma. Il luogo è stato recintato per effettuare le indagini del caso.

Come è morta la donna?

Non si conoscono le condizioni del corpo, quindi neanche quali segni siano presenti. Non si sa nemmeno da quanto tempo il cadavere si trovasse all’interno della cisterna vicino ad Alberobello. Si attendono gli esami da parte degli esperti, oltre all’identificazione della vittima.

Sono elementi fondamentali per capire cosa sia accaduto. Non si esclude nessuna ipotesi, dal suicidio all’omicidio, fino all’incidente.