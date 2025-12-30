Donna trovata morta nel cortile a Milano, si indaga per omicidio: ancora senza nome, ipotesi aggressione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Mezza nuda e con dei segni sul collo, nessuno in zona sembra conoscerla. È ancora avvolta dal mistero la morte della giovane donna, non ancora identificata, il cui corpo è stato trovato nella mattinata di lunedì 29 dicembre nel cortile di un palazzo di via Paruta, alla periferia di Milano. Si indaga per omicidio, anche se non vengono escluse altre piste. Tra le ipotesi quella dell’aggressione, forse a sfondo sessuale. Al vaglio dei carabinieri ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza del palazzo, che mostrano un uomo e una donna, forse la vittima, entrare nel cortile a notte fonda.

Donna trovata morta a Milano, si indaga per omicidio

La procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio sul caso della donna trovata morta nel cortile di una palazzo in zona Crescenzago.

L’allarme è scattato attorno alle 8,30 di ieri, 29 dicembre, quando il custode di un condominio in via Paruta ha notato il corpo della donna a terra in uno dei vialetti, dietro un angolo semi nascosto.

La donna, di circa 25-30 anni, era semivestita e priva di documenti ed effetti personali. Sul corpo sono stati trovati segni ed ecchimosi sul collo e sul volto.

Dai primi accertamenti del medico legale, il decesso risalirebbe alla serata del giorno prima, domenica 28 dicembre.

Vittima non ancora identificata: cosa sappiamo

La vittima non è stata ancora identificata: non aveva documenti, borsa e cellulare e l’analisi delle impronte digitali non ha portato a riscontri nelle banche dati a disposizione delle forze dell’ordine.

La donna, riporta Ansa, non viveva nel palazzo e nessuno finora in zona l’ha riconosciuta o ha detto di averla vista prima.

Si tratterebbe di una ragazza di circa 25-30 anni, secondo quanto riporta LaPresse i tratti somatici potrebbero indicare un’origine mediorientale o nordafricana.

Il Corriere della Sera riferisce che la donna è stata trovata a terra semisvestita: aveva addosso solo dei pantaloni, in parte abbassati, e delle scarpe, niente maglia né biancheria.

Accanto al corpo sono stati trovati due maglioni, alcuni calzini e mutandine e un pacchetto di sigarette.

Stando a quanto detto da alcuni condomini a LaPresse, il vialetto dove è stata trovata la ragazza è poco frequentato dagli abitanti del palazzo.

Ma dato che il cancello è sempre aperto, viene spesso usato da altri come scorciatoia per raggiungere via Padova.

Le indagini

Sul giallo stanno indagando i carabinieri, coordinati dalla procura di Milano. Si indaga per omicidio, anche se al momento non vengono escluse altre piste.

Per stabilire le cause della morte bisognerà attendere l’esito dell’autopsia che verrà svolta nei prossimi giorni.

I segni sul collo potrebbero far pensare a uno strangolamento, ma sono ancora tutti da valutare e verificare.

L’ipotesi dell’aggressione

Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza del palazzo, che hanno ripreso due sagome nere, un uomo e una donna, entrare nel cortile nella notte precedente il ritrovamento.

Il video mostra i due che si muovono insieme, apparentemente senza evidenti atteggiamenti violenti. L’uomo viene poi ripreso in seguito, da solo.

Le immagini sono scure e sgranate e non è ancora chiaro se la donna ripresa sia effettivamente la vittima.

Tra le ipotesi emerse in base agli elementi raccolti finora c’è quella dell’aggressione, forse un tentativo di violenza sessuale degenerato in omicidio.

Alcuni residenti avrebbero raccontato ai carabinieri che in passato è capitato più volte che qualcuno si appartasse nel cortile.

Da quanto emerso finora nessuno nel palazzo avrebbe sentito rumori o notato qualcosa di strano nella notte tra domenica e lunedì.