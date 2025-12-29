Donna trovata morta nel cortile del palazzo di via Paruta a Milano con segni di violenza sul collo
Una donna è stata trovata morta nel cortile di un palazzo a Milano in circostanze ancora da chiarire
Giallo a Milano: una donna di circa trent’anni è stata trovata morta nel cortile di un palazzo in via Paruta. In corso le indagini dei carabinieri, intervenuti sul posto. Sul cadavere ci sono dei segni di violenza sul collo che farebbero pensare a un’aggressione. La donna non è stata ancora identificata, ma sembra che non abitasse in quel palazzo.
Donna trovata morta a Milano
Il tragico rinvenimento è stato effettuato nella mattinata di oggi, lunedì 29 dicembre, a Milano.
Attorno alle 8.30 una donna è stata trovata morta a terra nel cortile di un palazzo in via Paruta, alla periferia nord-est della città. Lo riporta Ansa.
Il fatto in via Paruta, alla periferia di Milano
La vittima è una donna di età apparente di circa trent’anni, non ancora identificata.
Segni di violenza sul collo
A lanciare l’allarme sarebbe stato il custode dello stabile dopo aver notato il corpo della donna a terra.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
Stando a un primo esame del medico legale, sul corpo della vittima ci sarebbero dei segni sul collo che lascerebbero pensare a una aggressione.
Le indagini
Sul caso stanno indagando i carabinieri, coordinati dalla procura di Milano.
Gli investigatori stanno ascoltando i residenti ma, secondo quanto riporta Repubblica, sembra che nessuno nel palazzo conoscesse la donna.
Stando alle prime informazioni, non sarebbero stati trovati documenti né effetti personali della vittima.
La donna sarebbe stata trovata semi svestita: con il giubbotto ma non una maglia sotto, i jeans parzialmente abbassati.
Al momento gli inquirenti escludono che possa trattarsi di un gesto volontario.