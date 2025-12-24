Donna trovata morta nel lago di Champoluc ad Aosta, 32enne sarebbe scivolata sul ghiaccio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in Valle d’Aosta: una donna di 32 anni è stata trovata morta in un lago a Champoluc, frazione di Ayas. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto, ma l’ipotesi prevalente al momento è quella dell’incidente. La donna, originaria dell’Abruzzo e lavoratrice stagionale, sarebbe scivolata sul ghiaccio, finendo in acqua.

Donna trovata morta nel lago di Champoluc in Valle d’Aosta

Il cadavere di una donna di 32 anni è stato rinvenuto in un lago in località Pilaz di Champoluc, frazione di Ayas (Aosta).

II ritrovamento, riporta Ansa, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 23 dicembre, ma la notizia è emersa soltanto oggi, vigilia di Natale.

La scomparsa e il ritrovamento del corpo della 32enne

La vittima è una donna di 32 anni originaria dell’Aquila, che lavorava come stagionale in Valle d’Aosta in un locale sulle piste da sci della zona.

A lanciare l’allarme nella mattinata di ieri erano stati i colleghi, che dopo non averla vista presentarsi al lavoro non erano riusciti a contattarla.

Mentre venivano avviate le ricerche è poi arrivata la segnalazione di un escursionista, che ha notato il corpo nel lago. Lo riporta Aosta Sera.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118, ma per la donna non c’era più nulla da fare.

Sarebbe scivolata sul ghiaccio

I carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto e stabilire le cause della morte.

Dai primi accertamenti effettuati sembra che si sia trattato di un tragico incidente.

La donna sarebbe scivolata sul ghiaccio, finendo nelle gelide acque del lago senza riuscire più a riemergere. E senza che nessuno si accorgesse dell’accaduto.

Gli investigatori sarebbero giunti a questa conclusione seguendo le orme – le uniche – della vittima sulla riva del lago.