Donna trovata morta nel letto dal figlio a Maiolati Spontini, era appena diventata nonna: lividi sul corpo

Una donna è stata trovata morta in casa dal figlio a Maiolati Spontini, piccolo comune in provincia di Ancona. La 63enne è stata trovata senza vita nel letto dal figlio, con alcuni ematomi sul collo e sul costato. Al momento i carabinieri non escludono alcuna pista. L’autorità giudiziaria ha disposto un’autopsia per accertare le cause del decesso.

S.P., queste le iniziali della donna, è stata trovata in casa dal figlio nella tarda mattinata di lunedì 12 gennaio. La 63enne, operatrice socio-sanitaria da poco in pensione, era tornata nel suo paese di origine – Maiolati Spontini – per stare con il figlio, che da poco era diventato padre.

Nell’immediatezza del ritrovamento, l’uomo ha chiamato i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

L’allarme lanciato dal figlio e i lividi sul collo

Secondo i primi riscontri medici, la 63enne era morta da almeno 12 ore prima del ritrovamento. Il decesso, quindi, sarebbe verosimilmente avvenuto nella tarda serata di domenica. Ipotesi avvalorata anche dal fatto che S.P. indossava il pigiama.

Come detto, le autorità giudiziarie che indagano sul decesso di Maiolati Spontini non escludono alcuna pista, inclusa quella del gesto volontario o del malore.

Tuttavia, i lividi riscontrati sul collo e sull’emicostato sinistro hanno spinto il pm Marco Pucilli a chiedere l’autopsia, che sarà svolta nelle prossime ore. L’esame sarà fondamentale per cercare di capire le cause del decesso della 63enne.

Chi è la donna trovata morta in casa a Maiolati Spontini

S.P. non era molto conosciuta nel paese di Maiolati Spontini perché era da poco rientrata da Roma, dove per decenni aveva lavorato come operatrice socio sanitaria.

Come riportato dal Corriere Adriatico, chi la conosceva la ricorda come una donna determinata, grintosa ma al tempo stesso con alcune fragilità. Nella casa di Maiolati Spontini, in provincia di Ancona, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Moie e gli operatori sanitari della Piros di Apiro, giunti anche con un’eliambulanza che ha portato un’equipe di rianimatori.

Purtroppo ogni tentativo di rianimare la 63enne non è servito, e ora si attende l’esito dell’autopsia per cercare di avere elementi utili a ricostruire le circostanze del decesso della donna trovata morta dal figlio.