Due arresti e una misura cautelare in comunità a Messina, dove due soggetti di origini catanesi, tra cui un minorenne, sono stati fermati con l’accusa di truffa aggravata ai danni di una donna anziana. I fatti sono avvenuti lo scorso luglio, quando la vittima è stata raggirata da uno dei complici che si è finto maresciallo dei Carabinieri per sottrarle preziosi. Le misure cautelari sono state eseguite in seguito a un’indagine coordinata dalle Procure della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e per i Minorenni di Messina.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo la denuncia di una donna anziana che, nel mese di luglio, è stata vittima di una sofisticata truffa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Sezione antirapina della Squadra Mobile di Messina, uno dei due indagati ha contattato telefonicamente la signora, presentandosi come maresciallo dei Carabinieri. L’uomo ha chiesto informazioni su un’autovettura appartenuta al defunto marito della vittima, sostenendo che il veicolo fosse stato utilizzato per una rapina in gioielleria a Catania, durante la quale erano stati sottratti monili in oro e argento.

Il modus operandi: l’inganno del finto carabiniere

La vittima, confusa e preoccupata dalla notizia, è stata invitata a raccogliere tutti i gioielli in suo possesso per un presunto controllo da parte di un carabiniere che, a detta del truffatore, sarebbe arrivato a breve presso la sua abitazione. Poco dopo, il complice si è presentato alla porta della donna, riuscendo a farsi consegnare i preziosi. Subito dopo, l’uomo si è dileguato con la complicità di un autista che lo attendeva poco distante, facendo perdere le proprie tracce.

L’attività investigativa e l’individuazione dei responsabili

Le indagini, coordinate dalle Procure della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e per i Minorenni di Messina, hanno permesso agli agenti della Polizia di Stato di ricostruire le varie fasi della truffa. Attraverso approfondimenti investigativi e l’analisi di elementi raccolti sul campo, gli inquirenti sono riusciti a individuare i due presunti autori del reato: entrambi di origini catanesi, uno dei quali minorenne.

Le misure cautelari: arresti domiciliari e comunità

Sulla base delle risultanze investigative, le Procure hanno richiesto ai G.I.P. competenti l’emissione di provvedimenti restrittivi. Il quadro probatorio presentato dagli agenti è stato condiviso dai giudici, che hanno disposto la misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari per uno dei due indagati e il collocamento in una comunità per il minorenne coinvolto. Le misure sono state eseguite in conformità alle richieste delle autorità giudiziarie e nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Il contesto: truffe agli anziani e prevenzione

Il caso di Messina si inserisce in un quadro più ampio di truffe ai danni di persone anziane, spesso prese di mira da malviventi che sfruttano la loro vulnerabilità e la fiducia nelle forze dell’ordine. Gli episodi di finti carabinieri o poliziotti che si presentano a casa delle vittime per sottrarre denaro e oggetti di valore sono purtroppo sempre più frequenti. Le forze dell’ordine raccomandano di prestare la massima attenzione e di segnalare immediatamente alle autorità qualsiasi richiesta sospetta.

La presunzione di innocenza e il rispetto dei diritti

Come sottolineato nel comunicato, i due indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva. Il procedimento giudiziario si svolgerà nel pieno rispetto dei diritti delle parti e delle garanzie previste dalla legge, con la possibilità che il giudizio si concluda anche con la prova dell’assenza di ogni responsabilità in capo agli indagati.

Conclusioni

L’operazione della Polizia di Stato rappresenta un importante risultato nella lotta alle truffe ai danni delle fasce più deboli della popolazione. L’arresto dei due presunti responsabili, tra cui un minorenne, testimonia l’impegno delle forze dell’ordine e della magistratura nel contrastare questi reati e nel tutelare la sicurezza dei cittadini. Per ulteriori dettagli sull’operazione e sulle misure adottate, è possibile consultare il sito ufficiale della Polizia di Stato.

Per approfondire la notizia e conoscere le iniziative di prevenzione promosse dalle autorità, si invita a visitare il portale della Polizia di Stato e a seguire gli aggiornamenti relativi alla città di Messina.

