Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 44.500 euro sottratti, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato contro una truffa ai danni di una cittadina russa residente a Foggia. L’uomo, 21 anni, è stato fermato mentre ritirava una somma in contanti dalla vittima, dopo averla convinta a investire in una piattaforma online fittizia.

L’intervento a Foggia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine è partita dalla denuncia presentata dalla donna presso la Sezione Operativa di Foggia.

La vittima, contattata tramite WhatsApp da presunti broker finanziari operanti in Russia, è stata persuasa a effettuare diversi bonifici e consegne di contanti, per un totale di 44.500 euro. Gli interlocutori le mostravano una piattaforma online che simulava investimenti e profitti in crescita, inducendola così a credere nella legittimità dell’operazione.

Il modus operandi dei truffatori

La truffa si è articolata attraverso una strategia ben congegnata: dopo aver guadagnato la fiducia della vittima, i falsi broker le hanno richiesto ulteriori somme di denaro per “sbloccare” i presunti guadagni maturati.

La donna è stata minacciata di perdere tutto quanto già investito se non avesse effettuato nuovi pagamenti. Questo meccanismo di pressione psicologica è tipico delle truffe online legate al trading e agli investimenti finanziari fasulli.

L’arresto del presunto corriere

Nell’ambito dell’attività investigativa, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bari e la Sezione Operativa di Foggia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno predisposto un servizio di osservazione in occasione di un appuntamento fissato per la consegna di ulteriore denaro “a domicilio”.

Durante questa operazione, è stato arrestato il presunto corriere della truffa, un giovane di 21 anni appena arrivato in Italia. L’uomo è stato trovato in possesso di 8.000 euro, appena ricevuti dalla vittima, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato associato presso la Casa Circondariale di Foggia.

IPA