Donna truffata da un falso broker finanziario a Foggia, convinta a investire su piattaforme fittizie: la somma
Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Foggia per truffa ai danni di una donna russa, dopo averle sottratto 44.500 euro con finti investimenti.
Un arresto e 44.500 euro sottratti, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato contro una truffa ai danni di una cittadina russa residente a Foggia. L’uomo, 21 anni, è stato fermato mentre ritirava una somma in contanti dalla vittima, dopo averla convinta a investire in una piattaforma online fittizia.
L’intervento a Foggia
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine è partita dalla denuncia presentata dalla donna presso la Sezione Operativa di Foggia.
La vittima, contattata tramite WhatsApp da presunti broker finanziari operanti in Russia, è stata persuasa a effettuare diversi bonifici e consegne di contanti, per un totale di 44.500 euro. Gli interlocutori le mostravano una piattaforma online che simulava investimenti e profitti in crescita, inducendola così a credere nella legittimità dell’operazione.
Il modus operandi dei truffatori
La truffa si è articolata attraverso una strategia ben congegnata: dopo aver guadagnato la fiducia della vittima, i falsi broker le hanno richiesto ulteriori somme di denaro per “sbloccare” i presunti guadagni maturati.
La donna è stata minacciata di perdere tutto quanto già investito se non avesse effettuato nuovi pagamenti. Questo meccanismo di pressione psicologica è tipico delle truffe online legate al trading e agli investimenti finanziari fasulli.
L’arresto del presunto corriere
Nell’ambito dell’attività investigativa, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bari e la Sezione Operativa di Foggia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno predisposto un servizio di osservazione in occasione di un appuntamento fissato per la consegna di ulteriore denaro “a domicilio”.
Durante questa operazione, è stato arrestato il presunto corriere della truffa, un giovane di 21 anni appena arrivato in Italia. L’uomo è stato trovato in possesso di 8.000 euro, appena ricevuti dalla vittima, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato associato presso la Casa Circondariale di Foggia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.