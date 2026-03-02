Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati arrestati ad Apricena (Foggia) con l’accusa di rapina, truffa aggravata, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale dopo aver sottratto dei monili in oro a un’anziana donna. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nell’ambito di servizi mirati al contrasto dei reati predatori. L’intervento tempestivo ha permesso di recuperare la refurtiva e assicurare i responsabili alla giustizia.

Operazione della Polizia di Stato: i fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di P.S. di San Severo ha svolto un servizio di controllo del territorio nella zona di Apricena, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati predatori. Durante una perlustrazione nelle aree urbane, gli agenti hanno notato un giovane che si aggirava con fare sospetto nei pressi di un palazzo.

L’inseguimento e l’arresto

Dopo aver osservato il giovane salire su un’autovettura, dove lo attendeva un complice, i poliziotti hanno deciso di seguire i due a distanza per le vie del centro urbano. Dopo un breve tragitto, uno dei due è sceso dal veicolo e si è diretto verso un’abitazione, mentre l’altro è rimasto in auto, impegnato in una conversazione telefonica. Il giovane a piedi ha suonato il campanello di un appartamento e, dopo un breve dialogo, è stato fatto entrare da un’anziana donna.

La truffa ai danni dell’anziana

Pochi istanti dopo, gli agenti hanno deciso di controllare il soggetto rimasto in auto. Accortosi della presenza della polizia, il giovane ha tentato la fuga, dando il via a un inseguimento per le strade di Apricena. L’inseguimento si è concluso con il fermo e la messa in sicurezza del fuggitivo.

Il recupero della refurtiva

Nel frattempo, altri operatori hanno raggiunto l’abitazione dell’anziana, trovandola in evidente stato di shock e in lacrime. La donna ha riferito di aver consegnato diversi monili in oro al giovane che aveva fatto entrare poco prima. Gli agenti, dopo aver accertato la truffa e la situazione di reato, sono riusciti a rintracciare anche il secondo soggetto, che ha opposto una strenua resistenza prima di essere bloccato.

Le conseguenze per i responsabili

Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due giovani sono stati associati presso la Casa Circondariale di Foggia. L’intervento tempestivo della Polizia ha consentito di recuperare l’intera refurtiva, che è stata successivamente restituita alla vittima.

IPA