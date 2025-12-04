Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state arrestate per truffe e furti in abitazione ai danni di anziani, con la tecnica del “finto avvocato“. L’operazione, coordinata dalla Procura, è stata condotta dagli agenti della Squadra mobile di Monza e della Brianza, dopo una serie di indagini che hanno permesso di smascherare una più ampia organizzazione criminale specializzata in questi reati.

Le indagini e la scoperta della banda

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso il via alla fine dello scorso anno, quando una donna di 73 anni è stata vittima di un furto nella sua abitazione a Monza. La vittima era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per amico del figlio, sostenendo che fosse necessario un bonifico urgente di 7mila euro per evitare il carcere al congiunto. L’inganno, noto come “truffa del finto avvocato”, ha permesso ai malviventi di ottenere informazioni preziose su denaro e gioielli custoditi in casa.

Il modus operandi: la truffa del finto avvocato

Il truffatore, dopo aver conquistato la fiducia della donna, si è fatto indicare anche il nome sul citofono. Poco dopo, un complice si è presentato alla porta della vittima e, approfittando del suo stato di confusione, è riuscito a farsi consegnare la combinazione della cassaforte. Da lì ha sottratto gioielli per un valore superiore a 400mila euro, fuggendo rapidamente dall’abitazione.

L’identificazione dei sospetti

Le indagini si sono subito concentrate sulle immagini di videosorveglianza, che hanno permesso di individuare un’auto sospetta, una Volkswagen T-Roc grigia, con 2 persone a bordo: un uomo e una donna di circa 30-35 anni. Lo stesso veicolo era già stato segnalato in Friuli per un episodio analogo, dove erano stati indagati in stato di libertà un uomo di 32 anni e una donna di 34 anni.

La fuga e la refurtiva

Le successive investigazioni hanno confermato il coinvolgimento della coppia nel furto di Monza. È stato documentato che l’uomo, il giorno dopo il colpo, si era recato in treno ad alta velocità in Campania, trasportando la refurtiva in un trolley. Questo dettaglio ha permesso agli investigatori di ricostruire i movimenti dei sospetti e di collegarli ad altri episodi simili.

Un’organizzazione criminale ben strutturata

Dalle indagini è emerso che i due arrestati facevano parte di una più ampia organizzazione criminale, specializzata in truffe e furti ai danni di persone anziane. I ruoli all’interno del gruppo erano ben definiti: alcuni membri si occupavano dell’esecuzione materiale dei reati, altri della successiva monetizzazione dei gioielli sottratti.

Altri episodi e il valore della refurtiva

Agli indagati sono stati contestati complessivamente anche altri 9 episodi analoghi, avvenuti in diverse regioni d’Italia. Il valore totale della refurtiva, composta da contanti, gioielli e orologi, è stato stimato in oltre 550mila euro. Per i loro spostamenti, i truffatori utilizzavano diverse auto a noleggio, spesso messe a disposizione da complici.

Arresti in flagranza e conclusione dell’operazione

Nel corso delle indagini, nei primi mesi del 2025, erano già stati eseguiti due arresti in flagranza. In quell’occasione, la stessa coppia era stata sorpresa dagli agenti delle volanti di Monza all’esterno di un’abitazione: la donna svolgeva il ruolo di “palo”, mentre l’uomo si preparava a commettere un altro furto. L’operazione ha così permesso di smantellare una rete criminale che aveva messo a segno numerosi colpi ai danni di persone anziane, sfruttando la loro vulnerabilità e la fiducia mal riposta.

