Sulla tangenziale di Bra, in provincia di Cuneo, una donna di 54 anni è stata fermata dalla Polizia Stradale dopo aver percorso contromano circa due chilometri. L’intervento tempestivo degli agenti ha evitato conseguenze ben più gravi, mentre la conducente è risultata positiva all’alcoltest. L’episodio si è verificato intorno alle 21, quando la donna, originaria del cuneese, ha imboccato la tangenziale nella direzione opposta a quella consentita, mettendo in serio pericolo la sicurezza degli altri automobilisti.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la pattuglia della Polizia Stradale di Cuneo – Sottosezione autostradale di Bra – ha attivato immediatamente la procedura di emergenza prevista in questi casi. Gli agenti hanno utilizzato dispositivi acustici e lampeggianti per attirare l’attenzione della conducente, intimandole l’alt tramite altoparlante. Nonostante i ripetuti segnali, la donna ha continuato la marcia contromano, ignorando i richiami e aumentando così il rischio di un grave incidente.

Solo quando la conducente si è trovata impossibilitata a proseguire, si è fermata davanti agli operatori, dichiarando di non essersi resa conto di aver percorso una simile distanza nella direzione sbagliata.

Il controllo e la scoperta dello stato di ebbrezza

Una volta fermata, la donna – una 54enne originaria del cuneese – è stata sottoposta a controllo etilometrico. Il test ha evidenziato un tasso alcolemico di 1,71 g/l, ben oltre il limite consentito dalla legge. La presenza di alcol nel sangue ha aggravato la posizione della conducente, che già si era resa protagonista di una condotta estremamente pericolosa per la circolazione stradale.

Le sanzioni e le conseguenze

Alla luce dei risultati del controllo, la donna è stata deferita all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, reato previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. Oltre alla denuncia penale, è stata anche sanzionata amministrativamente per guida contromano in condizioni di scarsa visibilità, come stabilito dall’articolo 143 del Codice della Strada. Gli agenti hanno inoltre proceduto al ritiro della patente, che sarà oggetto di successiva sospensione.

Le procedure in caso di guida contromano

Quando viene segnalata la presenza di un veicolo che procede contromano, la Polizia Stradale attiva una serie di procedure standard: segnalazione immediata tramite dispositivi luminosi e acustici, deviazione del traffico e, se necessario, blocco della circolazione per mettere in sicurezza gli altri utenti. In questo caso, tutte le misure sono state adottate con successo, consentendo di fermare la conducente senza che si verificassero incidenti o danni.

