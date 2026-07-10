Luigia Fortunato uccisa a Loreto vicino Ancona, coltellate in casa dall'ex compagno: fermato dai carabinieri

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Si chiamava Luigia Fortunato la donna di 33 anni uccisa A Loreto, in provincia di Ancona. La donna è stata assassinata a coltellate dall’ex compagno 35enne, di origine tunisina. La tragedia si è consumata al culmine di un litigio in un appartamento di via Bramante. L’allarme sarebbe stato dato da alcuni residenti che avrebbero visto l’uomo sporco di sangue barcollante in strada, mentre ammetteva di avere ucciso l’ex. Il 35enne è stato fermato dai carabinieri in strada e condotto nella caserma di Porto Recanati, in provincia di Macerata.

Luigia Fortunato uccisa a Loreto dall’ex

L’omicidio è avvenuto nella serata di giovedì 9 luglio. Luigia Fortunato era originaria di Cerignola, ma viveva da anni a Loreto dove lavorava come cameriera. Il 35enne e la donna avevano interrotto la loro relazione ormai da molto tempo.

I due avevano un figlio di 7 anni, che al momento dell’omicidio si trovava con la nonna materna.

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Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Osimo, oltre a un’ambulanza del 118. I sanitari sono subito intervenuti nell’abitazione al quinto piano della palazzina, trovando la 33enne in fin di vita. Purtroppo si è reso inutile ogni tentativo di salvarle la vita.

Si indaga sul movente

Il movente dell’omicidio è al vaglio degli investigatori. Il fatto che la coppia si fosse separata da tempo farebbe scartare la pista passionale.

Una prima ipotesi, riportata da Tgcom24, suggerisce che la scintilla che ha innescato il litigio potrebbe essere derivata dalla gestione del bambino. Ogni pista rimane aperta.

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