Donna uccisa da marito a Settala vicino Milano, la figlia di 10 anni chiama i soccorsi e fa arrestare il padre

Nuovo femminicidio a Settala dove una donna è stata uccisa nella serata di sabato 3 maggio. A chiamare i soccorsi e far arrestare il marito, fermato e accusato ora di omicidio aggravato, è stata la figlia di 10 anni della coppia di origine marocchina e residente alle porte di Milano. La donna aveva 43 anni, suo marito 50.

Femminicidio vicino Milano

Tragedia a Settala, provincia di Milano. Qui una donna 43enne, di origine marocchina, è stata trovata morta nel suo appartamento e con diverse ferite da taglio.

Fermato suo marito, un connazionale di 50 anni, che è stato condotto nel carcere di San Vittore. A far scattare l’allarme è stata la figlia di 10 anni dei due: la bambina è illesa ed è stata affidata a un parente.

Il luogo del delitto

Figlia fa arrestare padre a Settala: è accusato di aver ucciso la moglie

Femminicidio nel Milanese, nella serata di sabato 3 maggio. A segnalare quanto stesse accadendo in un appartamento al terzo piano di un condominio in via Cerca è stata una bambina di 10 anni che ha chiamato il 118 chiedendo aiuto.

“Papà ha ucciso mamma”, queste le parole che hanno fatto scattare l’allarme e portato i soccorsi a intervenire.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese che hanno rinvenuto il corpo senza vita della 43enne con diverse ferite da taglio.

La ricostruzione

Al loro arrivo i militari hanno trovato la bimba che stava uscendo dal palazzo e che era seguita dal padre, in evidente stato di alterazione. Anzitutto hanno messo in sicurezza la ragazzina – che non riportava ferite ma era in forte stato di choc – affidandola a un familiare, quindi sono saliti al terzo piano del condominio e hanno scoperto il cadavere di sua madre.

La donna presentava diverse ferite da taglio, presumibilmente i segni delle coltellate che le sono state fatali.

Le indagini sono partite subito e sono condotte dai carabinieri e dal nucleo investigativo di Milano. Dalle prime ricostruzioni, il delitto sarebbe avvenuto al termine di una violenta lite. L’uomo è stato portato a San Vittore con l’accusa di omicidio aggravato: si cercano anche eventuali precedenti denunce o maltrattamenti.