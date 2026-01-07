Donna uccisa dagli agenti dell'Ice a Minneapolis nell'azione anti-migranti, "voleva investirci": video choc

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Due fronti più che contrapposti rimangono, dopo che una cittadina americana di 37 anni è stata uccisa a Minneapolis da un agente dell’Ice, ovvero l’Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia nata durante il secondo mandato di Donald Trump nel contesto della politica sui migranti. Da una parte il tycoon sostiene che l’agente abbia sparato “per autodifesa”, dall’altro il sindaco di Minneapolis Jacob Frey sostiene che l’uomo in divisa abbia “usato il proprio potere in modo sconsiderato”.

37enne uccisa dall’Ice a Minneapolis

I fatti risalgono al 7 gennaio. A Minneapolis, ultima roccaforte della politica di Donald Trump contro i migranti irregolari, una donna di 37 anni è stata uccisa da un agente dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice).

La donna è stata raggiunta da tre colpi di pistola che hanno trapassato il finestrino della sua auto, esplosi dall’agente che mirava dall’esterno.

ANSA Proteste a Minneapolis dopo l’uccisione di una donna di 37 anni da parte di un agente dell’Ice, l’agenzia per la sicurezza contro i migranti illegali

Il video del momento drammatico, ormai diventato virale in rete, mostra un suv posto di traverso lungo la carreggiata. Tre agenti dell’Ice lo circondano e invitano la conducente a scendere “dalla fo**uta auto”.

L’occupante fa retromarcia, quindi arrivano i colpi di pistola. Washington Post scrive che la 37enne è stata ferita gravemente al volto ed è morta in ospedale. La vittima non è afroamericana.

La difesa di Donald Trump e della Homeland Security

Immediata è stata la reazione di Donald Trump, che ha dichiarato: “La donna alla guida dell’auto era molto turbolenta”, ha detto il tycoon, “ostacolava e opponeva resistenza” ha aggiunto sostenendo che la 37enne abbia “investito violentemente, volontariamente e brutalmente l’agente dell’Ice” che alla fine della partita avrebbe quindi sparato per legittima difesa.

Dello stesso parere Tricia McLaughlin, portavoce del Dipartimento per la Sicurezza Interna, che ha aggiunto che la donna avrebbe tentato di investire gli agenti già alle prese con sei rivoltosi. La Ministra della Homeland Security Kristy Noem si è infine unita al coro di Donald Trump, che ha accusato la sinistra radicale di “terrorismo interno” e di ripetuti attacchi contro i poliziotti.

La replica del sindaco di Minneapolis: “Stron*ate”

Dagli antipodi è arrivato il commento di Jacob Frey, primo cittadino di Minneapolis, che ha liquidato come “stron*ate” le parole usate da Trump e il suo seguito per descrivere la vicenda.

Frey ha accusato gli agenti di “spacciare la sparatoria come un atto di autodifesa”, quindi ha lanciato il suo ultimatum agli agenti dell’Ice: “Andatevene da Minneapolis. Non vi vogliamo qui”. La tragedia si è consumata a un isolato di distanza dal luogo in cui George Floyd nel 2020 è morto soffocato durante un fermo di polizia.