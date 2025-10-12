Donna violentata a Napoli in pieno centro storico, passanti bloccano l'aggressore e lo fanno arrestare

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un uomo di 29 anni è stato arrestato dalla polizia di Napoli con l’accusa di aver violentato una 30enne a Porta Capuana. Un gruppo di passanti è riuscito a intervenire durante la violenza, impedendo al presunto aggressore di scappare. La vittima è stata portata in ospedale e poi dimessa con una prognosi di 21 giorni.

Violentata in centro a Napoli

Una donna di 30 anni è stata aggredita e violentata a Napoli, nella zona di Porta Capuana, in pieno centro storico, attorno alle 5 del mattino del 12 ottobre.

La 30enne stava tornando da una serata passata con alcuni amici quando un uomo originario del Marocco e senza fissa dimora l’ha attaccata. Una passante si è accorta dell’aggressione e ha chiamato la polizia.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà La zona di Napoli dove è avvenuta l’aggressione

La stessa passante ha poi raggiunto un gruppo di persone che passava nelle vicinanze e ha chiesto loro aiuto per fermare la violenza.

L’intervento dei passanti e l’arresto

Il gruppo di passanti allertato dalla stessa donna che ha chiamato la polizia è quindi intervenuto, mettendo inizialmente in fuga l’aggressore, che è però stato inseguito.

Dopo pochi metri, il 29enne marocchino è stato bloccato a terra dagli stessi passanti. All’arrivo della polizia, il presunto aggressore era già immobilizzato a terra, come riporta l’edizione napoletana del quotidiano La Repubblica.

L’uomo è quindi stato arrestato. La polizia lo ha identificato dopo le prime verifiche, scoprendo che ha già piccoli precedenti penali.

Le condizioni della vittima

Mentre la polizia arrestava il presunto aggressore, i passanti che sono intervenuti hanno chiamato un’ambulanza. Il personale medico ha visitato la vittima e l’ha portata in ospedale.

Qui i medici hanno verificato gli effettivi segni di violenza sessuale sul corpo della 30enne. La vittima è stata curata e dimessa in mattinata con una prognosi di 21 giorni per la completa guarigione delle ferite riportate nell’aggressione.

Il prefetto di Napoli Michele Di Bari si è complimentato con le persone che sono intervenute per fermare l’aggressione: “Voglio esprimere il mio plauso a questi cittadini che sono intervenuti allertando e attendendo l’arrivo delle forze dell’ordine” ha dichiarato al quotidiano Il Mattino.