Donna violentata per 12 ore dal compagno a Chieri, arrestato per tortura: avrebbe usato anche un taser

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Chieri, in provincia di Torino, una donna sarebbe stata violentata dal compagno per 12 ore. Il partner, che è stato arrestato per tortura, l’avrebbe costretta a subire pratiche sessuali estreme, utilizzando anche un taser artigianale, colpi di pistola ad aria compressa, strangolamenti e percosse.

La denuncia della donna

Come riportato dall’agenzia Adnkronos, i carabinieri della Compagnia di Chieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione dei medici dell’ospedale locale, dove la vittima è stata trasportata in ambulanza lo scorso 3 ottobre, con delle fascette strette alle caviglie.

Al personale sanitario, la donna ha riferito di aver subito dal partner sevizie fisiche e psicologiche. Stando al racconto della vittima, quella che in un primo momento sarebbe dovuta essere una pratica concordata di “Bdsm consensuale/non consensuale” si è trasformata durante il rapporto in azioni particolarmente violente e brutali, diverse da quelle stabilite.

All’arrivo in ospedale, la donna presentava lesioni su tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale.

L’intervento dei carabinieri

Dopo aver raccolto la testimonianza della donna, gli investigatori dell’Arma dei Carabinieri si sono recati a casa della coppia, dove hanno trovato il compagno intento a sistemare l’abitazione. L’uomo, come riportato ancora da Adnkronos, sarebbe stato visibilmente sotto l’effetto di droghe, che avrebbe sostenuto di aver consumato anche la donna.

L’abitazione è stata trovata in evidente stato di disordine, compatibile con episodi di colluttazione. Al suo interno i militari hanno rinvenuto uno strumento di bloccaggio artigianale, appeso al muro e usato dall’uomo per immobilizzare la compagna sospesa per i polsi, oltre a un taser artigianale ricavato da una racchetta elettrica per zanzare modificata, una pistola a gas con numerosi proiettili e diversi strumenti per pratiche sessuali estreme con punte e catene in metallo.

La donna, seviziata per ore, era poi riuscita a contattare il 112 chiedendo l’aiuto del personale sanitario e segnalando di essere vittima di ripetute violenze sessuali da parte del compagno, alle quali, dopo l’iniziale consenso prestato, si era poi espressamente opposta.

L’arresto del compagno della donna

Il compagno della donna soccorsa a Chieri, in provincia di Torino, è stato arrestato con l’accusa di tortura.

Il gip ha convalidato l’arresto e ha applicato la misura cautelare del carcere.

Chi è l’uomo arrestato

Dell’uomo arrestato a Chieri, in base a quanto riferito da La Stampa sul caso, si sa solo che ha 44 anni. La vittima ha, invece, 28 anni.