Tre persone sono state arrestate in provincia di Brescia dai Carabinieri a Sale Marasino. Nel pomeriggio del 2 marzo 2026, una pensionata 84enne è stata vittima di una truffa orchestrata da un gruppo che si è finto appartenente alle forze dell’ordine per sottrarle denaro e gioielli. L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di bloccare i responsabili e restituire quanto sottratto alla legittima proprietaria.

La dinamica della truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 2 marzo 2026 a Sale Marasino, in provincia di Brescia. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Brescia, con il supporto dei colleghi della Stazione di Marone.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima, una pensionata 84enne residente a Sale Marasino, è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è presentato falsamente come Carabiniere del Comando Provinciale di Brescia. L’interlocutore ha riferito alla donna della presunta necessità di consegnare denaro e preziosi per evitare conseguenze giudiziarie, inducendola così in errore.

Il colpo e la fuga

Poco dopo la telefonata, una donna si è presentata presso l’abitazione dell’anziana e si è fatta consegnare 1.400 euro in contanti, oltre a monili in oro per un valore stimato di circa 30.000 euro. La truffatrice si è poi allontanata a bordo di un’autovettura, dove l’attendevano altri due complici.

L’intervento dei Carabinieri

L’immediata attività investigativa avviata dai Carabinieri ha permesso di intercettare e fermare il veicolo con a bordo i tre soggetti poco dopo il fatto. Nel corso della perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto l’intera refurtiva, che è stata prontamente restituita alla legittima proprietaria.

